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Görüldüğü gibi gayet mutluyum

Bebek'te denize girerken görüntülenen ve eski halinden uzak, kilolu haliyle objektife yansıyan Meral Zeren, hakkında çıkan haberleri açıklık getirdi.

01 Eylül 2009 03:00

Geçtiğimiz hafta Bebek'te denize girerken görüntülenen ve eski halinden uzak, kilolu haliyle objektife yansıyan Meral Zeren, hakkında çıkan haberleri açıklık getirdi.

Korse bile kullanmıyorum

Meral Zeren, "Gazetelerde çıkan fotoğraflardaki gibi kilolu değilim, korse bile takmadım. Sanırım o fotoğraflarla oynanmış" dedi. Yeşilçam’ın ünlü ismini üzen diğer konu ise evi hakkında çıkan asılsız haberler. Zeren "Evi yıkıldı, sattı" türünden çıkan haberler için "Dağ gibi evim yerinde duruyor. Satmadım. Aksine evimi ayakta tutabilmek için bütün birikimlerimi harcamak zorunda kaldım" diye konuştu.

"Zamanında primlerini kendim ödeyip kazandığım bir emekli maaşım var. Onunla geçiniyorum" diyen Zeren, dizi ve filmlerde çalışmak istediğini söyledi: "Mesleğimi severek yapıyorum. Dizi ve sinema filmlerinden gelecek tekliflere açığım. Ben kimseden hakkım olmayan bir şeyi istemiyorum, iş versinler çalışayım. Yeni yapımcılar bizleri tanımıyor, oysa ne biliyorlar benden ne çıkacağını." Meral Zeren bir dönem "Köyden İndim Şehre", "Hanzo", "Salako" gibi Yeşilçam’ın en sevilen filmlerinde rol almıştı

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