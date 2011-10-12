-Görmez'den Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ANKARA (A.A) - 12.10.2011 - Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Görmez, parti genel merkezine gelişinde Özel Kalem Müdürü Tuncay Ceylan tarafından karşılandı. Diyanet İşleri Başkanı Görmez, girişte gazetecilerin soruları üzerine ziyaretin iadeiziyaret kapsamında gerçekleştiğini söyledi. Basına kapalı gerçekleşen ve 45 dakika süren görüşmede, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Özafşar ve Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz ile CHP İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in de hazır bulunduğu bildirildi. Ziyarette Görmez'in, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na Diyanet İşleri Başkanlığının hazırladığı 40 ciltlik İslam Ansiklopedisi'ni hediye ettiği de belirtildi.