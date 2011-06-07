-GÖRMEZ'DEN "EZAN ÇEVİRİSİ" AÇIKLAMASI ANKARA (A.A) - 07.06.2011 - Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, ''ezanın herhangi bir dile ve lehçeye çevirisinin Müslümanların ortak inancı ve bilincini ifade eden ezan sayılmasının asla mümkün olmadığını'' kaydetti. Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Başkan Görmez'in Kürtçe ezan konusunda görüşlerine yer verildi. Görmez, açıklamaya göre, ezanın farklı bir dile ve lehçeye çevrilmesinin kabul edilemez olduğunu ifade etti. Ezanın bütün Müslümanları birbirine bağlayan ortak bir inancın sembolü ve özgürlüğün ve bağımsızlığın simgesi olduğunu görüşüne vurgu yapan Görmez, şunları belirtti: : ''Ezan-ı Muhammedi Sevgili Peygamberimizin ilk mescidi inşa ettiği günden bu güne kadar bütün zamanlarda, bütün coğrafyalarda, bütün Müslümanların ortak inancının sembolü ve simgesi olmuştur. Ezan-ı Muhammedi'nin her kelimesi ve cümlesi Şeair-i İslamiye'dendir. Şeair demek, dünya var oldukça Müslüman olma bilincimizi ve Müslüman kalma şuurumuzu diri tutacak ve kaybolmayacak bir sembol demektir. Binaenaleyh, ezanın herhangi bir dile ve lehçeye çevirisinin Müslümanların ortak inancı ve bilincini ifade eden ezan sayılması asla mümkün değildir.'' Başkan Görmez, Türk Milletinin ezan konusunda tarih içerisinde acı bir tecrübe yaşadığını ve bunun toplum tarafından kabul görmediğini, bu nedenle de devletin bu hassasiyeti görerek bu yanlıştan vazgeçtiğini de ifade etti.