-Görmez: ''Kaybedilen insanlığa acırız'' RİZE (A.A) - 22.10.2011 - Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, ''Biz sadece şehit olanlara üzülmeyiz. Öyle bir inancın ve medeniyetin mensuplarıyız ki, her caninin şahsında, kaybedilen insanlığa da acırız. Katillerin şahsında biz kaybedilen insanlığa, insanı insan kılan değerlerin kaybolmasına üzülürüz'' dedi. Görmez, Rize ziyareti kapsamında İl Müftülüğünde il ve ilçe müftüleri ile bir araya geldikten sonra İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde il genelindeki din görevlilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıya katıldı. Görmez, burada yaptığı konuşmada, Hakkari'deki terör saldırısında şehit olanlara Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi. Çeşitli vesilelerle iki hususun altını çizdiğini dile getiren Görmez, ''Biz hepimiz biliyoruz ki, dünya imtihan dünyasıdır. Bireylerin olduğu gibi milletlerin de imtihanı var. İnanıyorum ki bütün bu olumsuzluklara rağmen bizi birbirine bağlayan kardeşlik duygusunu yeniden inşa etmede ne kadar ısrarlı olursak, bu imtihanları da en güzel şekilde vermede muvaffak oluruz. Gün kardeşliğimizi bütün insanlığa ve aleme gösterme, sabır ve metanet gösterme, bunda ısrar etme günüdür'' diye konuştu. Sadece şehit olanlara üzülmediklerini ifade eden Görmez, ''Öyle bir inancın ve medeniyetin mensuplarıyız ki, her caninin şahsında, kaybedilen insanlığa da acırız. Çünkü şehit olan insanın şahsında bir insan yok olur. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda, onun şahsında da, bir insanın haksız yere öldürülmesi, bütün insanlığın öldürülmesi ile eşdeğer bir cinayet olarak ifade edilmektedir. Ancak katillerin şahsında da biz kaybedilen insanlığa, insanı insan kılan bütün değerlerin kaybolmasına üzülürüz. Böyle bir inancın ve medeniyetin mensuplarıyız'' dedi. Bu tür hadiselerde herkesin kendisine pay çıkarması gerektiğini vurgulayan Görmez, şunları söyledi: ''Dünyanın neresinde olursa olsun, bir yara ortaya çıktığı zaman burada görev bize düşer. İmam Ebu Hanife'nin 32 kişilik fetva heyeti ile tartıştığı konu, yeryüzünün öbür ucunda bir tek Müslüman fert zulme uğrarsa, bütün Müslümanların mesul olduğudur. Dolayısıyla kötülüğü izale etmek için tüm Müslümanlar çaba göstermek zorundadır. Tabii ki bu topraklarda, bu ülkede ailelerde sorun varsa, ailelerde kadına, çocuklara yönelik şiddet varsa bu bizim sorunumuzdur.''