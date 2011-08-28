-Görmez: ''İnancını kaybedenler bütün unsurları da kaybediyor'' LEFKOŞA (A.A) - 27.08.2011 - Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, milletleri millet yapanın yüksek değerler olduğunu ifade ederek, ''İnancını kaybeden milletler, kimliğini oluşturan bütün unsurları da kaybediyor'' dedi. Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve KKTC Din İşleri Dairesi, ''Din kardeşleri Kuzey Kıbrıs'ta buluşuyor'' sloganı altında ''Uluslararası Kardeşlik İftarı'' düzenledi. Girne'deki Cratos Premium Otels'deki iftar sonrası konuşma yapan Prof. Dr. Görmez, 18 ülkeden misafirlerin katılımını ''güzel bir tablo'' olarak değerlendirdi. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı iken 2007'de KKTC'ye geldiğini ve Kutlu Doğum Haftası nedeniyle bir konuşma yaptığını anımsatan Görmez, o konuşmasından alıntı yaparak, şunları aktardı: ''Yeryüzünde, Sevgili Peygamberimizin 'annemden sonra annem' dediği bir hanımefendi tarafından İslamın mesajını alan vatan coğrafyası dünyada neresidir dedim. Üçüncü defa sorduktan sonra salonun tamamı tarafından 'Kıbrıs' diye bir haykırış geldi...'' İki gerçeğin altını çizmek istediğini ifade eden Görmez, şöyle devam etti: ''Tarih bize göstermiştir ki hiç bir millet sadece siyasi kudretle, hiç bir millet sadece teknolojik üstünlükle, hiç bir millet sadece maddi refahla yükselmemiştir. Elbette maddi kalkınmayla birlikte milletlerin manevi olarak, ahlaki olarak yücelmeleriyle ancak milletler tarih sahnesinde süreklilik kazanmıştır. Yeryüzünde, maddi refah bakımından, siyasi güç ve kudret bakımından çok yüksek yerlere geldikleri halde, manevi bakımından, ahlak bakımından olması gereken yerde olmadıkları için batan ve tarih sahnesinde silinen milletlerle doludur tarihimiz. Milletleri millet yapan yüksek değerler vardır, milletleri tarih sahnesinde sürekli kılan yüksek değerler vardır. O yüksek değerlerin tamamına biz kimlik diyoruz. Kimliği oluşturan çok temel unsurlar vardır. Dil, kimliği oluşturan önemli bir unsurdur. Kültür, ortak kültür, ortak edep kimliğini oluşturan önemli bir unsurdur. Coğrafyayı vatan kılan değerler, kimliği oluşturan çok önemli bir unsurdur. Ama kimliği oluşturan en önemli unsur şüphesiz inançtır. Tarih bize şunu gösteriyor; inancını kaybeden milletler dilini de kaybediyor. İnancını kaybeden milletler tarihini de kaybediyor. İnancını kaybeden milletler, kültürünü de kaybediyor. Kısaca, inancını kaybeden milletler, kimliğini oluşturan bütün unsurları da kaybediyor.'' Kıbrıs'ın kendine özgü yüksek kültürü olan, yüksek inanç değerleri olan bir vatan coğrafyası olduğuna işaret eden Mehmet Görmez, son 8 yılda KKTC'deki dostlarıyla yakın ilişkileri olduğunu, çok sohbet ettiğini anlattı.