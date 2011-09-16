-Görmez: ''222 milyon 416 bin lira topladık'' ANKARA (A.A) - 16.09.2011 - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr Mehmet Görmez, kurumun Afrika için yürüttüğü yardım kampanyalarında toplam 222 milyon 416 bin lira toplandığını bildirdi. Görmez, Diyanet İşleri Başkanlığında düzenlediği toplantıda, ''Afrika Yardım Kampanyası'' raporunu açıkladı. Toplantıya, Mogadişu Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden öğretim üyeleri ile Somalili öğrenciler de katıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kampanyalarına katılanlara teşekkür eden Görmez, konuşmasında yardımların nasıl harcandığına ilişkin de bilgiler verdi. Afrika'ya yapılan yardım kampanyalarını, ''Milletimizin tarih boyunca mahrum, zor durumda olan insanların yanında yer almayı, nasıl yüksek bir karakter olarak bünyesinde taşığının göstergesi olmuştur'' sözleriyle niteleyen Görmez, Afrika için yapılan kampanyalara, son on yılda yapılan bütün kampanyalarda toplanan miktar kadar destek verildiğini söyledi. ''Aslında milletimizin gösterdiği bu teveccüh, dünyada aklın ve vicdanın kaybolmadığını göstermek bakamından, tüm insanlığa büyük bir örnek teşkil etmiştir''diyen Görmez, hem Diyanet İşleri Başkanlığının kampanyasını tercih ettikleri için hem de Somali halkını yalnız bırakmadıkları için hayırseverlere ve kampanyada çalışanlara teşekkür etti. Diyanet İşler Başkanlığının, Diyanet Vakfının ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) kampanyaları birlikte yürüttüğünü anlatan Görmez, ''15 Eylül 2011 Perşembe akşamı itibariyle Diyanet İşleri Başkanlığı, 129 milyon 618 bin lira, Diyanet Vakfı 64 milyon 340 bin lira, Avrupa'daki kurum ve kuruluşlarımızın yaptıkları yardımlar 18 milyon 457 bin lira, TOBB'un hesaplarımıza yatıracağı miktar ise 10 milyon lira. Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı, yurt dışındaki kuruluşlarımızın birlikte topladığı miktar toplam 222 milyon 416 bin Türk lirasıdır'' diye konuştu. Kampanyayı 250 milyon liraya ulaştıktan sonra tamamlamayı planladıklarını kaydeden Görmez, bu rakama ulaşılabilmesi için hayırsever zenginlere çağrıda bulundu.