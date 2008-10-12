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Yaşam

Görmeyenler yaptıklarıyla görenleri şaşırtıyor

Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şubesi, üyelerine yönelik, ata binmek, televizyon izlemek, hayvanat bahçesini ziyaret etmek, çeşitli kurslara katılmak gibi çeşitli etkinlikler düzenliyor.

12 Ekim 2008 03:00

Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şubesi, üyelerine yönelik, ata binmek, televizyon izlemek, hayvanat bahçesini ziyaret etmek, çeşitli kurslara katılmak gibi çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şube Başkanı Veli Özağan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 190 üyesi bulunan derneğin başkanı olarak 3,5 yıldır üyelerine yönelik çeşitli sosyal aktiviteler düzenlediklerini söyledi.

Görme engellilerin toplumda bir birey olduğunun farkına varılabilmesi için insanların dikkatinin bu yöne çekilme zorunluluğunun bulunduğunu belirten Özağan, "Biz bunun farkında olduğumuz için bugüne kadar birçok çalışma yaptık. İnsanlara bir görme engellinin nasıl düşündüğü ve dünyaya bakış açısını anlatabilmek için çalışma yaptık. Bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Bugüne kadar yaptıkları uygulamalarla adlarından sıkça söz ettirdiklerini ifade eden Özağan, şunları kaydetti:

"Basın mensuplarının gözlerini bağlayıp kahvaltı yapmalarını istedik. Çünkü bizi en yakından takip eden gazetecilerdi. Önce onların bizi anlaması gerekiyordu. Toplumsal olaylarla ilgili bir çok çalışma yaptık. Şehitlikleri ziyaret ettik. Kuş gribi vakalarının arttığı dönemde dernek üyeleriyle birlikte gidip döner yedik. Ata binmeden, hayvanat bahçesi ziyaretine kadar birçok aktivite gerçekleştirdik."

Duyarlılığı artırmak için, sema gösterilerini izlemeye gittiklerini de anlatan Özağan, "Amaç toplumla bir bütün olup, dışlanmamak. Bu tür faaliyetlerle, toplumla birlik olmaya çalıştık. Çalışmalar amacına ulaşıyor. Önümüzdeki dönemde de yine ilkler yapmayı planlıyoruz. Biz olaya sadece kendi meselemizle değil toplumsal düşünceyle yaklaşıyoruz. Örnek teşkil etmek istiyoruz."

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