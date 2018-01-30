Görmeyenler Derneği üyeleri kamuflaj giyip, askere gitmek için dilekçe verdi

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- GÖRMEYENLER Kültür Birleşme Derneği (GÖR-BİR) Nevşehir Şube Başkanı Erol Mutlu ve 25 dernek üyesi, askeri kamuflaj giyip, askerlik şubesine giderek, Zeytin Dalı Harekatı’na gönüllü katılmak için dilekçe verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’nin Afrin kentindeki terör örgütü PKK/YPG\'ye yönelik düzenlediği ’Zeytin Dalı Harekatı’na bir destek de GÖR-BİR Nevşehir Şubesi\'nden geldi. Şube Başkanı Erol Mutlu ve beraberindeki 25 üye, harekata gönüllü katılmak için dilekçe verdi.

Şube Başkanı Erol Mutlu, “Sınır ötesinde bir savaşımız var. Mehmetçiklerimiz orda biz de görme engelliler olarak, gözümüz görmüyor ama kalbimiz görüyor. Biz de askerlerimize moral vermek için, yanlarında olmak için askerlik şubesine geldik. Askere alınarak sınır ötesine gitmeyi sayın komutanımızdan istiyoruz. Cumhurbaşkanımıza selam, askerimize moral, Afrin\'e devam ”dedi.

Askerlik şubesi Başkan Vekili Astsubay Kıdemli Başçavuş Serkan Yalçın ise \"Bu nazik ziyaretiniz için çok teşekkür ederim. Bizlere moral desteği sağladınız, çok teşekkür ederim, taleplerinizi alacağım. İlgili birimlere ileteceğim\" diye konuştu.

Görme engelli Mustafa Ertaş (54) ise, \'\'Ben daha önce askerlik yapmamıştım, gözlerimden dolayı ilk defa askerlik elbisesi giyiyorum. Çok hoşuma gitti, duygulandım, operasyona katılan askerlerimizi destekliyoruz. Allah başarılarını artırsın, ben buradayım, ama aklım fikrim orda. Kendimi zaman zaman uçağın içerisinde, zaman zaman tankın içerisinde, obüs toplarının başında kendimi hayal ediyorum. Burseya dağını sanki onlarla beraber tırmanıyorum. Hayalimde PKK’lar, PYD\'ler ile çarpışıyorum. Allah ordumuzun yardımcısı olsun, şehit olmak için varız. İnşallah bizede şehitlik nasip olur\'\' şeklinde konuştu.

FOTOĞRAFLI