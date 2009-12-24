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Sağlık

Görmeyen göz, kök hücreyle artık görüyor

İngiliz bilim insanları kök hücre tedavisinde geliştirdikleri yeni bir yöntemle tek gözünü kaybedenlerin tekrar görmesini sağladı.

24 Aralık 2009 02:00

İngiliz bilim insanları kök hücre tedavisinde geliştirdikleri yeni bir yöntemle hastalık veya yaralanma dolayısıyla tek gözünü kaybedenlerin yeniden görmesini sağladı.

Yeni teknik, hastaların “sağlam gözünde” kök hücrelerin oluşturulup bunların daha sonra görmeyen hasarlı göze nakledilmesini içeriyor. Bu işlem şu ana kadar sadece tek gözünü kaybeden kişiler için gerçekleştirildi. Fakat her iki gözü de hasar gören hastalar için de denemeler yapılıyor. Yeni yöntemle iyileştirilen hastalardan Russell Turnbull, 15 yıl önce amonyaklı bir saldırıda tek gözünü kaybetmiş. Newcastle Üniversitesi Kök Hücre Enstitü-sü’nde “denek” olmayı kabul eden Russell’in sağlam gözünde yetiştirilen kök hücreler, hasarlı gözüne transfer edilmiş. Russell birkaç hafta içinde görüşünü geri kazanmış.

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