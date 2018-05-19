Görmek için mucize bekliyordu, umut ışığı doğdu

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de oturan 19 yaşındaki Tanay Özışık, üç yıl önce hayatını kabusa çeviren şoku yaşadı. Sabah uyandığı zaman gözlerinin iyi görmediğini fark eden Özışık, geçici sandığı rahatsızlığının Türkiye\'de sadece 6 hastada olan ve 10 milyonda bir görülen kalıcı Leber hastalığı olduğunu öğrendi. Tedavisi mucizeye bağlı olan Tanay Özışık, doktor Kemal Atalay\'ın uyguladığı tedavi yöntemiyle önceleri 10 santimetreden gördüğü el hareketlerini, artık bir 1,5 metreden fark etmeye başladı.

İzmirli Tanay Özışık, 3 yıl önce, Çınarlı Endüstri Meslek Lisesi Denizcilik Bölümü 3\'üncü sınıf öğrencisiyken, hayatını kabusa çeviren güne uyandı. Uyandığı zaman gözlerinin iyi görmediğini fark eden Tanay Özışık, birkaç gün bu durumunu ailesinden gizleyip, geçici olduğunu düşündü. Ancak görme yetisi geri gelmediği gibi, günden güne de azaldı. Son olarak yemek masasında tabağın ve kaşığın yerini bulamayınca durumunu anlatmak zorunda kaldığı ailesi de büyük şok yaşadı. Önce İzmir\'de, ardından da tüm Türkiye\'de araştırma yapan aile, çocuklarının iyileşmesi yönünde bir sonuç elde edemedi. Önemli hastanelere de giden Özışık\'ın gözlerinin sağlıklı olduğu, ancak beyin ile gözleri arasındaki bağlantıyı sağlayan damarda kireçlenme meydana geldiği için görme yetisini kaybettiği tespit edildi. Özışık\'ın, bir gözünün hiç görmediği, diğer gözünün de sadece yüzde 3 oranında gördüğü testlerle de belirlendi.

Türkiye\'de kontrollerini yapan doktorlar, dünyadaki önemli merkezlere Tanay Özışık\'ın test sonuçlarını gönderdi, ancak bunlardan da bir netice elde edilemedi. Özışık\'ın, eski sağlığına kavuşmasının, bu rahatsızlığın tedavisinin bulunmasıyla yaşanacak mucizeye bağlı olduğu kaydedildi.

10 MİLYONDA BİR GÖRÜLÜYOR

Tanay Özışık, Türkiye\'de hatta dünyada tedavisinin olmayan Leber rahatsızlığının, 10 milyonda bir, genellikle genç yaştaki kişilerde görüldüğünü öğrendi. Türkiye\'de, aynı kaderi paylaşan sadece 6 hastanın bulunduğu anlaşıldı. Yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen kendisi gibi rahatsız olan diğer hastalarla bağlantı kuran Özışık, profesyonel olarak sürdürdüğü futbola ise ara vermedi, Çağdaş Görme Engelliler Kulübü Futbol takımında oynamaya devam etti, bu sevdasıyla yaşama tutundu.

UMUT YEŞERTEN GELİŞME

Tanay Özışık\'ın rahatsızlığıyla ilgili haberlerin yayınlanmasından sonra, bir umut ışığı ortaya çıktı. Antalya\'da yaşayan Dr. Kemal Atalay, Özışık\'a ulaşıp, kendi bulduğu yöntemle tedavisini yapmak istediğini söyledi. Bunun üzerine tedavisine başlanan Özışık\'ın sağlığında, 1.5 aylık sürede önemli bir gelişme yaşandı. Tanay Özışık, önceleri 10 santimden gördüğü el hareketlerini, artık 1-1.5 metreden fark etmeye başladı. Bu gelişmenin de önümüzdeki süreç için hem okumaya başlaması, hem de günlük yaşamını kendi kendisine yapması içini yeterli olacağı ifade edildi.

Gelişme nedeniyle mutlu olduklarını söyleyen anne Olcan Özışık, \"Oğlumuzu birçok hastaneye götürmüştük. Ancak sonuç alamamıştık. Şimdi en azından umudumuz oldu\" dedi.

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