-Görme engelli Japon piyanist Tsujii konser verecek ANTALYA (A.A) - 18.11.2011 - Doğuştan görme engelli Japon piyanist Nobuyuki Tsujii, sanat yönetmenliğini Fazıl Say'ın yaptığı 12. Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde sanatseverlerle buluşacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 12. Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde Japon piyanist Nobuyuki Tsujii konser verecek. Bugüne kadar dünyanın birçok ülkesinde konserler veren Tsujii, 7 Aralık'ta Antalya Kültür Merkezi'nde Türk seyircilerle buluşacak. Genç piyanist, gecede Mozart, Beethoven ve Mussorgsky'den eserler seslendirecek. 23 yaşındaki Japon piyanist Tsujii, müzikal yeteneğiyle sadece Japonya'nın değil, tüm dünyanın gelecek vadeden piyanistleri arasında gösteriliyor.