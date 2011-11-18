T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Görme engelli Japon piyanist Tsujii konser verecek ANTALYA (A.A)

18 Kasım 2011 13:11

-Görme engelli Japon piyanist Tsujii konser verecek ANTALYA (A.A) - 18.11.2011 - Doğuştan görme engelli Japon piyanist Nobuyuki Tsujii, sanat yönetmenliğini Fazıl Say'ın yaptığı 12. Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde sanatseverlerle buluşacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 12. Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde Japon piyanist Nobuyuki Tsujii konser verecek. Bugüne kadar dünyanın birçok ülkesinde konserler veren Tsujii, 7 Aralık'ta Antalya Kültür Merkezi'nde Türk seyircilerle buluşacak. Genç piyanist, gecede Mozart, Beethoven ve Mussorgsky'den eserler seslendirecek. 23 yaşındaki Japon piyanist Tsujii, müzikal yeteneğiyle sadece Japonya'nın değil, tüm dünyanın gelecek vadeden piyanistleri arasında gösteriliyor. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24