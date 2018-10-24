Görme yetisi azalan Büşra'nın tedavisi için 25 bin lira gerekiyor

Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Ceylanpınar ilçesinde oturan Ömer- Fahriye Malkaç çifti, tansiyon hastalığı nedeniyle sağ gözünü kaybetme aşamasına gelen 14 aylık kızları Büşra\'nın ameliyatı için 25 bin liraya ihtiyaç duyduklarını belirtip, yardım çağrısında bulundu.

Mevlana Mahallesi\'nde oturan 2 çocukları bulunan işsiz Ömer ile ev hanımı Fahriye Malkaç çiftinin tek kızları Büşra, 9 aylıkken geçirdiği göz tansiyonu hastalığı nedeniyle sağ gözünde görme kaybı yaşadı. Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'nde yapılan müdahale ve 3 ameliyatın ardından görmeme noktasına gelen minik Büşra\'nın kahverengi olan sağ gözü, mavi renge dönüştü. Malkaç çifti, kızlarının görebilmesi için gerekli ameliyatın 25 bin liraya yapıldığını ancak bunu karşılayacak maddi durumlarının olmadığını belirtti. Kızının günden güne görme yetisini kaybettiğini anlatan Fahriye Malkaş, \"Çocuğumu doktora götürüyordum, gözünden yaş geliyordu. Doktorlar iltihap olduğunu söyleyerek bir şey olmadığını söylediler. Kızımın gözünden tansiyon varmış bilemediler. Kızımın tedavisi devlet hastanelerinde yapılmıyor, özel hastanede yapılıyor. Elimizde ve avucumuzda ne varsa kızımın tedavisi için harcadık. Şu an elimizde hiçbir şey kalmadı, özel hastanede son bir ameliyat daha olması gerekiyor. Dördüncü ameliyat için 25 bin lira gerekiyor. Ancak buna gücümüz yok. Hayırseverlerden yardım bekliyoruz\" dedi.

Ömer Malkaç ise düzenli bir işi olmadığını ifade ederek, kızının tedavi edilmesini istedi.



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