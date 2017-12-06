Görme ve işitme engelli vatandaşa ‘taciz’ saldırısı: Numara yapıyorsun

Karşıdan karşıya geçmeye çalışırken yanındaki kadının koluna giren doğuştan görme ve işitme engelli Kemal Tanas, yanındaki kadının tacize uğradığını düşünerek bağırması üzerine çevredekilerin saldırısına uğradı. “Numara yapmakla” itham edilen Tanas’ın olay yerinden geçen biri tarafından kurtarıldığı belirtilirken, ailesi saldırganlardan şikayetçi oldu.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, doğuştan görme ve işitme engelli olan Tanas, Erzurum merkezdeki Cumhuriyet Caddesi'nde yolun karşısına geçerken yardım istemek amacıyla görmediğini belirterek bir kadının kolunu tuttu. Taciz edildiğini sanan kadının bağırması üzerine Tanas'ın görme ve işitme engelli olduğunu bilmeyen çevredekiler, Tanas'ı darp etti. Bir vatandaş tarafından saldırganların arasından kurtarılan Kemal Tanas, olay yerine gelen polislerce polis merkezine götürüldü.

“Kardeşimin kötü bir niyeti yok”

Kardeşinin yüzde 95 engelli raporu olduğunu belirten Murat Tanas, saldırganlardan şikayetçi olduklarını ifade ederek şunları söyledi:

“Kardeşimin beyninde tümör olduğu için göz ve kulak gelişimi sağlanamadı. Dışarı çıktığında her zaman yanında olamıyoruz. Kardeşim caddeden geçerken her zaman insanlardan yardım alıyor, birinin koluna girerek karşıya geçiyor. Bu kez de yine karşıya geçmek için birinden yardım almaya çalışıyor, bir kadının kolundan tutuyor. Ama kadın kardeşimin kendisini taciz ettiğini düşünerek çığlık atınca çevredeki taksici ve esnaf da kardeşimi darp etti. Kardeşimin kötü bir niyeti yok.

Kurtaran kişiye de saldırmaya çalıştılar

“Sağ olsun duyarlı bir vatandaş kardeşimi oradan alıp uzaklaştırıyor. Aynı zamanda kardeşime saldıranlar bu kişiye de saldırmaya çalışıyor. 'Sen niye karışıyorsun' gibi laflar söylüyorlar. Adam engelli bastonunu gördüğü kardeşimin durumunu anlatıyor. İşitme engelli olduğunu ve gözlerinin de görmediği için bu olayı gerçekleştiğini anlatmaya çalışıyor. Kardeşimi oradan alıp Yakutiye Kent Meydanı'na getiriyor.

"Kardeşim oradan uzaklaşırken bazı vatandaşlar kör taklidi yaptığını söylüyor. Yardımsever kişi kardeşimi olay yerinden uzaklaştırıyor. Polis ekipleri olaya müdahale edip kardeşimi karakola götürüyor. Beni çağırdılar ve konuyu anlattılar. Kardeşimin yüzünde ve vücudunda darp izleri vardı. Darp raporu ve belgeleri aldım. Kardeşime saldıranlar hakkında şikayetçi olduk. İnşallah tez zamanda yakalanır ve yaptıklarının cezasını çekerler."