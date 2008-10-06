Görme özürlü bebeğin ışığa yolculuğu

Kanserde de kök hücre umudu



Kök hücreyle kan bağışına gerek kalmayabilir

Çin'de yapılacak kök hücre tedavisinin başarılı olması durumunda Bielskis, kök hücre tedavisi ile görmeye başlayan ilk kişi, ilk bebek ve ilk Kanadalı olma unvanlarını da kazanacak.Doktorlar, Calgary şehrinde yaşayan bir ailenin ilk çocukları olan Jakop Bielskis'e, görme kontrollerine tepki vermemesi üzerine yaptıkları muayenelerde, göz sinirlerinin beynin görme merkezi ile irtibat kuramaması temeline dayanan optik sinir hypoplasia tanısı koydular.Bebeğin tedavisinin, Kanada'da mümkün olmadığını öğrenen anne Dawn Villeneuve ve baba Richard Bielskis, Çin'de bir kuruluştan kök hücre yöntemiyle hastalığı tedavi edebileceklerine ilişkin bilgi alınca hazırlığa başladılar. İnternet ortamında ve Calgary genelinde aile için yardım kampanyaları düzenlendi. Tüm hazırlıklarını tamamlayan aile, geçtiğimiz Cumartesi günü Çin'e hareket etti.Aile doktorlarının, küçük Jacob'ın göreceği tedaviyi onaylamadığını söyleyen baba Richard Bielskis, "Eşim ve ben, çocuğumuz için yapılabilecek her şeyi yapma kararı aldık. Onun görebilmesi için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.Bielskis, tedavi süresince doktorların bebeklerine milyonlarca kök hücre enjekte edileceğini, bunun da bebeğin göz sinirlerine uyarıcı etki yapmasının planlandığını anlattı. Kök hücre tedavisi, insan ceninlerinden alınan hücrelerle tedavi temeline dayandığı için Kuzey Amerika kıtasında henüz kabul görmüyor.