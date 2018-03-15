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Görme engellinin Kuran-ı Kerim okuma sevinci

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Erdemli ilçesinde yaşayan doğuştan görme engelli Nalan Çağlıkalp (40), parmak hissiyle kabartmalı Kuran-ı Kerim okumaya başladığını belirterek, hayalini gerçekleştirdiğini söyledi

15 Mart 2018 13:11

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA) - MERSİN\'in Erdemli ilçesinde yaşayan doğuştan görme engelli Nalan Çağlıkalp (40), parmak hissiyle kabartmalı Kuran-ı Kerim okumaya başladığını belirterek, hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.
Annesi Hasibe Çağlıkalp ile birlikte yaşayan Nalan Çağlıkalp, görme engelli olması nedeniyle isteği halde Kuranı Kerim okuyamadı. Çağlıkalp\'in bunu çevresine söylemesi üzerine komşusu Songül Seyrek, Diyanet İşleri Başkanlığı\'ndan parmak hissiyle okunabilen kabartmalı Kuran-ı Kerim temin etti. Kuran-ı Kerim\'i okumaya başlayan Çağlıkalp, \"Ben 7 yaşından beri Kuran-ı Kerim okumayı öğrenmek istiyordum ama görme engelliler için kabartmalı kitap yoktu. Komşumuz Songül Seyrek, Diyanet İşleri Başkanlığımıza yazı yazarak kabartmalı Kuran-ı Kerim talep etti. Sağ olsunlar gönderdiler. Kuran-ı Kerim\'i okumaya başladım, hayalim gerçek oldu\" dedi.
Çağlıkalp\'e ders veren Songül Seyrek ise \"Nalan kardeşimizle bir gün konuşurken bana Kuran-ı Kerim okumayı öğrenmek istediğini söyledi ama kitabı yoktu. Biz de birlikte Diyanet İşleri Başkanlığımıza yazı yazdık ve kabartmalı Kuran-ı Kerim istedik. Kitaplarımız gelince derslere başladık. Çok istekli ve gayretli olduğu için bir hafta içerisinde Kuran-ı Kerim\'i okumaya başladı. İnşallah ilçemizde görme engelliler için kurs açılır ve diğer görme engelli arkadaşlarımız da Kuran okumayı öğrenebilirler\" diye konuştu.

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