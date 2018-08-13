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Görme engellinin evinden ziynet eşyası çalanlar yakalandı

BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL'de 86 yaşındaki görme engellinin evine girerek 40 bin lira değerindeki ziynet eşyasını çalan hırsızlar, jandarma tarafından yakalandı

13 Ağustos 2018 19:04

BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL\'de 86 yaşındaki görme engellinin evine girerek 40 bin lira değerindeki ziynet eşyasını çalan hırsızlar, jandarma tarafından yakalandı.
Merkeze bağlı Sarıçiçek köyü Hacıçayır mezrasında, adı açıklanmayan görme engelli yaşlı adamın evine giren hırsızlar, 40 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını çaldı. 2 şüpheli, çaldıkları ziynet eşyaları ile birlikte jandarma tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarılıldıkları mahkemece tutuklanırken, çalınan eşyalar da görme engelli vatandaşa teslim edildi.

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