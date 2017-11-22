Görme engellilerin 'umudu' oldu

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- AKDENİZ Üniversitesi\'nde santral memuru olarak çalışan görme engelli Umut Yolcu (26), kendi hazırladığı \'Yaşasın Körlükle Mücadele\' projesiyle görme engellilere \'umut\' oldu. KPSS sorularını projeye destek veren arkadaşlarına seslendirip kaydettiren Yolcu, bu kayıtları da görme engellilere ulaştırarak sınava hazırlanmalarına yardımcı oluyor.

Görme engelli Umut Yolcu, kendisiyle aynı kaderi yaşayan insanlara yardım için \'Yaşasın Körlükle Mücadele\' projesini hayata geçirdi. Yolcu\'ya projede arkadaşları da destek verdi. KPSS sorularını arkadaşlarına seslendirip kaydettiren Umut Yolcu, bu kayıtları da görme engellilere ulaştırıyor. Yolcu projeyle görme engellilerin hayallerine ışık tutmayı amaçladığını belirtti.

Doğduktan kısa bir süre sonra hemşirenin hatası nedeniyle görme yetisini kaybettiğini anlatan Umut Yolcu, şunları söyledi:

\"Doğduğum hastanede, hemşirenin hatası sonrası, kuvöze konulduktan sonra gözlerim bantlanmadığı için oksijen göz damarlarını yakarak yok etmiş ve bu yüzden görme yetimi kaybetmişim.Bu benim için asla bir engel olmadı ve tüm eğitimimi başarıyla tamamladım. Niğde’de görme engelliler ilkokulunda okumaya başladım, ardından Kayseri\'de görme engelliler okulu açılınca kaydımı Kayseri\'ye aldırdım. Sonrasında Kayseri Kocasinan Atatürk Lisesi’nde lise eğitimimi tamamlayarak, Erciyes Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bölümünde okudum.\'\'

Daha sonra üniversitede sosyoloji okuduğunu belirten Yolcu, \"Açıköğretimde ikinci üniversite olarak Sosyoloji bölümünü okudum. Üçüncü üniversiteyi de okumak istiyorum. Aslında hayalim futbol spikeri olmaktı. Görme engelli olduğum için bu hayalimi gerçekleştiremedim ama hayata tutunmaya devam ediyorum” dedi.

ÖĞRETMENLERİ VE ARKADAŞLARI DESTEK OLDU

Umut Yolcu, 2016 yılı Nisan ayında engelliler için düzenlenen E-KPSS sınavı ile Eylül ayında memur olarak Antalya Akdeniz Üniversitesi Finike Meslek Yüksekokulu\'na atandığını kaydetti. Yolcu, E-KPSS\'ye öncellikle Çocuk Gelişim Kulübü\'nün konferansı sayesinde hazırlanmayı düşündüğünü belirterek, şöyle konuştu:

\'\'Çocuk Gelişim Kulübü\'nün düzenlediği konferansta Dikey Geçiş Sınavı\'na yönelik bilgilendirme yapılıyordu. Ben de E-KPSS sınavına hazırlanıyordum. Elimde ne kadar sesli kaynak olursa olsun canlı canlı bir öğretmenden dinlemek ve soru çözmenin bana daha fazla katkı sağlayacağını düşündüm. Bu konferansta bir dershanesinin hocasıyla tanışma fırsatı buldum. Yardım almam gerektiğini düşündüm. Bu yüzden dershaneye başladım. Bu süreçte diğer bir sorun ise kitaplardı. Göremediğim için okuyamıyordum. O sorunu da hocalarım ve arkadaşlarım sayesinde aştım. Hocalarım bir yandan ek etütler düzenliyor, arkadaşlarım ise kitaplarımı okuyordu.\"

Üniversite öğrencisi arkadaşlarıyla görüşerek proje ile ilgili ilk adımı attıklarını dile getiren Umut Yolcu, \"KPSS sorularını üniversite öğrencilerinin yardımıyla seslendirmeye başladık. Bu soruları sesli olarak mail üzerinden aldım ve dershaneye gidemeyen görme engelli öğrencilere ulaştırmaya başladım. Bu sayede engeli olan insanlar da sınavlara hazırlanabildiler\" dedi.

\'PES ETMESİNLER\'

Engelli bireylere tavsiyelerde de bulunan Yolcu, \"Pes etmesinler, çalışsınlar\" diye seslendi. Yolcu, görme engelli bir kişinin her sektörde çalışmasının mümkün ve kolay olmadığını, kamunun kendileri için daha garanti ve kolay bir alan olduğunu vurguladı. Engellilerin tek başlarına da hayatlarını sürdürebileceklerini söyleyen Yolcu, \"Aileler, çocuklarını sırf görme engelli diye evden çıkarmıyor. Bu yanlış bir düşünce. Benim ailemin bu süreçte bana çok desteği oldu, beni hiçbir zaman kısıtlamadılar, her kursa gittim. Bu sayede kendimi geliştirme fırsatı buldum ve hâlâ da geliştiriyorum. Gerektiğinde tek başımıza yaşamayı bilmeliyiz\" diye konuştu.



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