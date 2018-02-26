Görme engellilerin sesli kütüphanesi GETEM'e sesli kitap bağışı yapıldı

İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Gelişim Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Sosyal Sorumluluk Kulübü tarafından ‘’Bir Eğitimle Bin Göz Olun‘’ farkındalık semineri Altı Nokta Körler Derneği İstanbul Şubesi’ nde gerçekleştirildi.

Proje kapsamında öğrenciler tarafından 4 adet kitap seslendirilerek görme engellilerin sesli kütüphanesi GETEM’ e bağışlandı. Proje araştırma evresinde İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencilerinin görme engelliliği farkındalığına ilişkin anket çalışmaları gerçekleştirildi. Bütün araştırmalar; İstanbul Gelişim Üniversitesi, Halkla İlişkiler ve Sosyal Sorumluluk Kulübü danışman hocası Yrd. Doç. Dr. Emel Tozlu ve İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu, Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Fulya Beteş önderliğinde, öğrencileri Miray Badem, Sultan Önder, Kürşat Yıldırım, Elif Sinem Kemeç, Hilal Aydın, Eyüp Sumeli, Elif Kıcı, Büşra Menekşe, Gökçe Gür ve Kübra Ateş tarafından ortaya koyuldu.

\"FARKINDALIK ÇALIŞMALARI YETERSİZ\"

Yapılan araştırmalar sonucunda ankete katılanların yüzde 43’ü görme engelliliği hakkında bilgi sahibi olmadığını, yüzde 43’ü görme engelliliğinin kalıtsal olup olmadığını bilmediğini belirtti. Anket katılımcılarının yüzde 51’i görme engellilerin toplum tarafından dışlandığı, yüzde 73’ü ise görme engelinin insan psikolojisini etkilediği görüşünü beyan etti. Yapılan araştırmada katılımcıların yüzde 52’si bu konuda yapılan farkındalık çalışmalarını yetersiz bulduğunu, yüzde 83’ü ise görme engelli bireylerin istihdam edilirken toplumda güçlüklerle karşılaştığı görüşünü bildirdi.

\'GÖRME ENGELLİ DOSTU EĞİTİM SERTİFİKASI\' VERİLDİ

Bu araştırma evresi sonuçlarından yola çıkılarak Halkla İlişkiler ve Sosyal Sorumluluk Kulübü tarafından Altı Nokta Körler Derneği İstanbul Şubesi’nde “Bir Eğitimle Bin Göz Olun” semineri düzenlendi. Dernek Başkanı Hasan Günday tarafından verilen eğitimde öğrencilere, sosyal hayatta bir görme engelli bireyler ile karşılaştıklarında nasıl yardımcı olabileceklerine, görme engellilerin sosyal hayatlarını sürdürmek için görememelerinin bir engel olmadığına, kullandıkları bilgisayar programı Jaws, kabartma alfabeleri Braille ve temel destekleri beyaz bastonun önemine ilişkin bilgiler verildi. Eğitim bitiminde tüm katılıcılara “Görme Engelli Dostu” Eğitim Sertifikası dağıtıldı.

İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencilerini ağırlamaktan son derece mutlu olduğunu belirten Altı Nokta Körler Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Ziya Özdem, “Görme engellilerin tek engeli, bize engel olanlardır ancak toplumumuzu bilinçlendirmek adına yapılan bu çalışmalar bizi sevindirmektedir” diyerek memnuniyetini dile getirdi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Sosyal Sorumluluk Kulübü Danışman Hocası Yrd. Doç. Dr. Emel Tozlu’ nun yapmış oldukları bu güzel proje sebebiyle öğrencileriyle gurur duyduğunu dile getirerek Dernek Başkanı Ziya Özdem ‘e teşekkürlerini iletip plaketini takdim etmesiyle etkinlik sona erdi.

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