Görme engellilerin ilaç kullanımı için kabartma yazı kampanyası

Cavit AKGÜN/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL\'da yaşayan Taner Cansever (28), görme engellilerin ilaçlarını günde kaç kez ve hangi dozda kullanmaları gerektiğinin ilaç kutularında kabartma yazı olarak yer alması için imza kampanyası başlattı. Cansever\'in başlattığı kampanya çerçevesinde 25 ayda 170 bin imza toplandı.

İstanbul\'un Pendik ilçesinde kafeterya işletmeciliği yapan Taner Cansever, görme engellilerin tek başına ilaç kullanmakta sıkıntı yaşamaları ve üretilen ilaç kutularının çoğunluğunda kabartma yazı işaretlerinin bulunmaması nedeniyle 2016 yılının Temmuz ayında internette \'change.org.tr\' adresinde imza kampanyası başlattı. Kampanyada hedeflenen 200 bin imzanın tamamlanmasının ardından Sağlık Bakanlığı\'na gönderileceği belirtildi.

Görme engellilerle ilgili bir film senaryosu çalışması yapılırken bu sorunu fark ettiğini anlatan Taner Cansever, \"Görme engelli vatandaşlarımız, tek başına ilaç kullanmakta büyük sıkıntı çekiyorlar. Üretilen ilaç kutularının çoğunluğunda kabartma yazı işaretleri bulunmuyor. Engelli vatandaşlarımız hangi ilacın hangisi olduğu ve ne dozda kullanmaları gerektiği bilgilerine ulaşamıyor. Kabartma yazı işaretleri bulunanlardaysa günlük kullanım dozlarına dair bilgiler içeren, eczacılarımızın yapıştırabilecekleri kabartmalı etiketler sağlık sistemimizde yer almıyor. Sadece bazı bölgelerimizde eczacı toplulukları tarafından gönüllü olarak uygulamaya geçirilmiş etiketleme sistemi var. Oysaki bu sorunlar, üretimde kabartmalı kutuyu mecbur kılan bir yasa, eczanelere dağıtılacak kabartmalı etiketler ve barkodlarla çözülebilir. Verilecek bir imza ve kampanyayı paylaşmanın, görme engelli vatandaşlarımıza sağlıkları açısından büyük yardımları olacak\" dedi.

Görme engelli Nurşen Korkmaz da doğru ilacı hiç kimseye ihtiyaç duymadan kullanmak istediğini belirterek, \"İlaçlarımı birbirinden ayırmak için kendime göre farklı yöntemler geliştirdim. Çocuğumun ilaçları ile kendi ilaçlarımı farklı ecza dolaplarında tutuyorum. Onun dışında ilaç kutuları birbirine çok benziyorsa, kutusundan çıkartıp saklıyorum. Sağlık Bakanlığı\'na önemli görev düşüyor. İlaç kutuları engelsiz olursa kendime göre yöntemler geliştirmek zorunda kalmam\" diye konuştu.



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