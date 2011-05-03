-GÖRME ENGELLİLERE TİTREŞİMLİ BASTON ISPARTA (A.A) - 03.05.2011 - Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu (TBMYO) tarafından, görme engellilerin önündeki engeli titreşimle haber veren baston geliştirildi. TBMYO Müdürü M. Zafer Çağlar, görme engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak amacıyla elektronik baston projesi ürettiklerini belirtti. SDÜ TBMYO Elektronik ve Elektrik Bölümü ile Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü Öğretim Görevlileri ve öğrencileriyle birlikte geliştirdikleri projenin görme engellilere yolda yürürken kolaylık sunduğunu aktaran Çağlar, ''Elimizdeki baston, herhangi bir engele rastladığı zaman yaklaşık 20 ile 25 santimetre uzakta titreşim yoluyla engelli vatandaşı uyarıyor. 'Önünüzde engel var ve oraya çarpmayın' diye titreşimle sinyal veriyor'' dedi. Aynı bastonun titreşim yerine sesli de yapılabileceğini anlatan Çağlar, sesli sistemde de bastonun ''Dur'' ya da ''Stop'' diye ses çıkarabileceğini belirtti. Daha kolay iletişim kurulması amacıyla titreşimli yaptıklarını dile getiren Çağlar, titreşim sistemi ile çevredeki insanların da rahatsız olmasının engelleneceğini kaydetti. Elektronik bastonun maliyetinin de oldukça ekonomik olduğunu ifade eden Çağlar, bastonun 40 ile 50 lira arasında masrafı olduğunu aktardı. Bu bastonun yurt dışında benzerlerinin olduğunu ancak fiyatlarının 1500 dolardan başladığını söyleyen Çağlar, ''Biz üreten bir kurumuz, ticari amacımız yok. Amacımız bu işlerin önderliğini yapmak, bu işle uğraşan sektörlere, firmalara bu konuda bilgi edindirmek, onlara rehber olmak. Böyle bir bastonun daha ekonomik de üretilebileceğini göstermek'' diye konuştu. Yüksek fiyattaki bastonu her görme engellinin alamayacağını ama SDÜ tarafından üretilen bu bastona herkesin sahip olabileceğini belirten Çağlar, seri üretime geçildiği takdirde maliyetinin 15-20 TL'ye kadar düşebileceğini aktardı. İş adamlarına çağrıda bulunan Çağlar, girişimcilerin bu tür projeleri değerlendirebileceklerini kaydetti. Çağlar, şu anda 5 baston ürettiklerini, daha fazla üretim yaptıkları takdirde Isparta'daki görme engelli derneklere hediye etmeyi planladıklarını söyledi. SDÜ TBMYO Elektronik ve Otomasyon Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Serkan Aydın da, bastonun çalışma sistemi hakkında bilgi verdi. Bastonun elle tutulan kısmına elektronik manyetik dalgalarla titreşim motoru, uç kısmına kızılötesi sistemi yerleştirildiğini bildiren Aydın, şu bilgileri verdi: ''Bastonun uç kısmı engeli hissettiği anda kızılötesi sistemine sinyal veriyor. Bastonun elle tutulan kısmında mikroişlemci sayesinde de titreşim motoruna sinyal gidiyor. Böylece bastonu tutan engelli vatandaş eliyle titreşimi hissediyor ve karşısında bir engel olduğunu algılıyor.'' Sesle de sinyal verebilen sistemler olduğunu ancak daha hassas olması amacıyla titreşim motoru kullandıklarını aktaran Aydın, projeyi yaklaşık dört aylık sürede gerçekleştirdiklerini belirtti. İl etapta bir kaç deneme çalışma yaptıklarını kaydeden Aydın, devrenin tasarımı, bastona yönelik montajı tasarladıktan sonra üretime geçtiklerini dile getirdi. Aydın, projenin rafta kalmaması ve girişimciler tarafından seri halde üretilmesi gerektiğini vurgulayarak, firma temsilcilerine bu konuda gereken desteği vermeye hazır olduklarını bildirdi.