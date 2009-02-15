Görme engellilere kayak dersi

Bursa'da görme engelli 4 ilköğretim okulu öğrencisi, bir kayak evinin katkısıyla Uludağ'da kayak eğitimi almaya başladı.



Uludağ'daki Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tesislerine aileleriyle gelen 8-12 yaş grubundaki görme engelli 4 öğrenci, sesli komutlarla kendilerini yönlendiren kayak hocası Yılmaz Candan'ın gözetiminde, kayak dersleri almaya başladı.



Candan Kayak Okulu'nun sahibi Yavuz Candan, gazetecilere yaptığı açıklamada, toplumda engelli olmanın bazı sporları yapmaya engel olamayacağını göstermek için böyle bir organizasyon yaptıklarını söyledi.



Çalışmayı, görme engelli çocukların ailelerinin sevinçle karşıladığını ifade eden Candan, 4 öğrenciyle hayata geçirilen ''Görme Engelliler Kulübü''nün yeni katılımlarla büyüyeceğini belirtti.



Gençlik ve Spor Müdürlüğünün de desteklediği proje ile özel pistlerde öğrencilerin kayak zevkini almalarını sağladıklarını vurgulayan Candan, şunları kaydetti:



''Kapımız herkese açık. İlk dönem öğrenciler artık kendilerine güvenmeye, pistlerde kaymaya başladı. Hem güzel bir hafta sonu geçirmeleri hem de Uludağ'ın nimetlerinden yararlanmalarına imkan hazırladık. Her türlü malzemeyi kayak okulumuz temin ederken, kardeşim kayak hocası Yılmaz Candan da gönüllü olarak dersler veriyor. Kulüp üyeleri hafta içi okullarına gidiyor, hafta sonu Uludağ'a geliyor.''



Kayak dersi alan görme engelli öğrenciler ise kayak yapmanın zevkine vardıklarını, kabiliyetlerini pistlerde her geçen gün geliştirdiklerini dile getirdi.

