T24 LogoT24 Logo
Gündem

Görme engellilere görgü kuralları semineri

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde, Göztepe Rotaract Kulübü ve Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı (TÜRGÖK) işbirliği ile düzenlenen organizasyonda, görme engellilere engellerini aşabilmeleri için pratik bilgiler verildi, görgü kuralları anlat

16 Aralık 2017 16:41

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Konak ilçesinde, Göztepe Rotaract Kulübü ve Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı (TÜRGÖK) işbirliği ile düzenlenen organizasyonda, görme engellilere engellerini aşabilmeleri için pratik bilgiler verildi, görgü kuralları anlatıldı.
Göztepe Rotaract Kulübü ve Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı\'nın, Kordon\'daki bir otelde düzenlediği organizasyonda, görme engellilere \'Yaşantımızı kolaylaştıran bazı görgü kuralları\' konulu seminer verildi. İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Selin İşevcan tarafından verilen seminerde, görme engellilere toplumsal alanlarda nasıl davranmaları gerektiği, sosyal ilişkilerini nasıl kurmaları gerektiği anlatıldı. Anlatılan konular, daha sonra verilen yemekte uygulamalı olarak gösterildi. Konuşma, diksiyon, yemek kültürü, tanışma adabı gibi konularda bilgilenen ve engellerini aşma noktasında pratik bilgiler öğrenen katılımcılar, semirden çok memnun olduklarını belirtti. Ayrıca, seminerde ele alınan konular, TÜRGÖK tarafından hazırlanan kabartma baskılı kitapçık ve sesli CD halinde katılımcılara dağıtıldı.
TÜRGÖK Başkanı Tülay Yazgan ile Göztepe Rotaract Kulübü Başkanı Anıl Yağcı, birlikte proje hazırladıkları için mutlu olduklarını ve bundan sonra da birçok farklı projede toplum yararı adına birlikte çalışacaklarını söyledi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Davut CANİZMİR DHAKonakGöztepe Rotaract KulübüTürkiye GörmeKitaplığı TÜRGÖKKitaplığı KordonEkonomiGörevlisi SelinAnlatılanKonuşmaAyrıcaTÜRGÖKCDTÜRGÖK Başkanı Tülay YazganGöztepe Rotaract Kulübü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24