Görme engellilere görgü kuralları semineri

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Konak ilçesinde, Göztepe Rotaract Kulübü ve Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı (TÜRGÖK) işbirliği ile düzenlenen organizasyonda, görme engellilere engellerini aşabilmeleri için pratik bilgiler verildi, görgü kuralları anlatıldı.

Göztepe Rotaract Kulübü ve Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı\'nın, Kordon\'daki bir otelde düzenlediği organizasyonda, görme engellilere \'Yaşantımızı kolaylaştıran bazı görgü kuralları\' konulu seminer verildi. İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Selin İşevcan tarafından verilen seminerde, görme engellilere toplumsal alanlarda nasıl davranmaları gerektiği, sosyal ilişkilerini nasıl kurmaları gerektiği anlatıldı. Anlatılan konular, daha sonra verilen yemekte uygulamalı olarak gösterildi. Konuşma, diksiyon, yemek kültürü, tanışma adabı gibi konularda bilgilenen ve engellerini aşma noktasında pratik bilgiler öğrenen katılımcılar, semirden çok memnun olduklarını belirtti. Ayrıca, seminerde ele alınan konular, TÜRGÖK tarafından hazırlanan kabartma baskılı kitapçık ve sesli CD halinde katılımcılara dağıtıldı.

TÜRGÖK Başkanı Tülay Yazgan ile Göztepe Rotaract Kulübü Başkanı Anıl Yağcı, birlikte proje hazırladıkları için mutlu olduklarını ve bundan sonra da birçok farklı projede toplum yararı adına birlikte çalışacaklarını söyledi.

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