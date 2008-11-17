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Yaşam

Görme engellilere dersane

ODTÜ, Bilkent, Ankara ve Hacettepe üniversitelerinden öğrenciler, "Engelsiz Dershane" projesi kapsamında görme engelli gençleri ÖSS'ye hazırlıyor.

17 Kasım 2008 02:00

ODTÜ, Bilkent, Ankara ve Hacettepe üniversitesinden öğrenciler, "Engelsiz Dershane" projesi kapsamında görme engelli gençlere Öğrenci Seçme Sınavı'na (ÖSS) hazırlık dersleri veriyor.

Projenin koordinatörlerinden ODTÜ Okul Öncesi Öğretmenliği son sınıf öğrencisi Ayşegül Mercan, yaptığı açıklamada, engellilere yönelik üniversiteye hazırlık kursları düzenleyen dershane olmadığını, eşitsizliği gidermek için böyle bir proje başlattıklarını bildirdi.

Uygar Görme Engelliler Derneğinde, farklı illerden dershane için gelen görme engellilere her gün 09.00'dan 19.30'a kadar 60 gönüllü üniversite öğrencisinin ders anlattığını kaydeden Mercan, dershanede diğer üniversite hazırlık kursları gibi çalıştıklarını ifade etti.

Görme engellilerin özellikle matematik derslerinde sorun yaşadıklarını belirten Mercan, bunu gidermek için engellilere birebir ders verdiklerini söyledi.

Farklı üniversitelerden de olsa organize çalışan gönüllüler, dershanede eğitmenliğe başlamadan önce "Engelsiz Bilinç" eğitimi alıyor. Engellilere nasıl yaklaşılması gerektiği, görme engelliye konunun nasıl anlatılacağı gibi eğitimlerden geçen gönüllüler, ayrıca 2 derse stajyer öğretmen olarak katılıyor.

Dershanede, 60 gönüllü öğretmen, 14 görme engelli gence ÖSS'ye hazırlık eğitimi veriyor.

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