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Spor

Görme Engelliler Yüzme Şampiyonası tamamlandı

Engin ANAK / ALANYA - ANTALYA,(DHA) Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Görme Engelliler Türkiye Kulüpler- Bireysel Yüzme Şampiyonası ve Milli Takım seçmesi tamamlandı

25 Şubat 2018 20:13

Engin ANAK / ALANYA - ANTALYA,(DHA)

Antalya\'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Görme Engelliler Türkiye Kulüpler- Bireysel Yüzme Şampiyonası ve Milli Takım seçmesi tamamlandı.
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Alanya\'nın ev sahipliğiyle gerçekleştirilen Görme Engelliler Türkiye Kulüpler- Bireysel Yüzme Şampiyonası ve Milli Takım Seçmesi sona erdi. Alanya Belediyesi Olimpik Yüzme Havuzunda düzenlenen şampiyonada 54 kulüpten 89 sporcu 2 gün boyunca mücadele etti.
Son gün sporcular 50 metre, 200 metre, 400 metre serbest, 200 metre ferdi karışık, 4x50 metre, 4x100 metre serbest bayrak kategorilerinde yarıştı. Dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

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