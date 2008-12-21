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Yaşam

Görme engelliler TL'yi artık görebilecek

Merkez Bankası, görme engellilerin parayı tanımasını sağlayan Para-Ölçer'leri yılbaşından itibaren dağıtacak.

21 Aralık 2008 02:00

Merkez Bankası, 1 Ocak 2009’dan itibaren kullanılacak Türk Lirası’nın (TL), görme engellilerin kolaylıkla tanınmasını sağlayan "Para-Ölçer"leri yılbaşından itibaren dağıtmaya başlayak.

Buna göre, üretilecek "Para-Ölçer" sayesinde görme engelli vatandaşların, TL banknot ve madeni paraları ölçerek kupür değerlerini kolaylıkla tespit edip birbirlerinden ayırt edilebilecek.

Para Ölçer, görme engellilere yönelik çalışmalar yürüten dernek, vakıf ve benzeri tüm sivil toplum kuruluşları aracılığıyla geniş üye kitlesine ulaştırılacak.

Sistem, Merkez Bankası’nın tüm şubelerinden de temin edilebilecek.

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