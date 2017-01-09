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BBC Türkçe

Görme engelliler okulu mezunları: Tacize uğradık

İngiltere'nin liman şehirlerinden Liverpool'da, görme engelliler için kurulan ilkokulundan mezun olan öğrenciler, okul müdiresinin kendilerini yıllarca taciz ettiğini iddia etti.

09 Ocak 2017 17:41

İngiltere'nin Liverpool şehrindeki Kraliyet Görme Engelliler Okulu adlı özel ilkokulun altı mezunu, okul müdiresinin kendilerini taciz ettiğini iddia etti.

Görme engelli mezunlar, beş yaşlarındayken okul müdiresi Margaret McLenan'ın kendilerine duygusal ve fiziksel şiddet uyguladığını söyledi.

McLenan, iddialar ortaya atılmadan önce ölmüştü.

Okul, iddiaların oldukça üzücü olduğunu belirterek, okul politikasının tacizlere hiçbir tolerans göstermediği ifade edildi.

McLenan'ın çocukları dövdüğü ve küçük düşürdüğü iddia ediliyor ancak suçlamalar arasında cinsel istismar yok.

Mağdurlar, McLenan'ın uyguladığı tacizlerin hayatları boyunca başka sorunlara yol açtığını da ifade ediyor.

Rachael Alcock BBC'ye verdiği röportajda, "O kadının yaptığının cezasını çekmesi gerekirdi. Tam bir canavardı. Çocukluğumu çaldı, çok sinirliyim" dedi.

66 yaşındaki bir başka öğrenci Stephen Kingsberry ise tacizler nedeniyle sinir krizi geçirdiğini ve 6 ay hastanede yattığını söyledi.

Kingsberry, mağdurlar görme engelli olduğu için tacizin daha travmatik olduğunu belirtti. "Çok korkunçtu, ne zaman veya nasıl dayak yiyeceğimizi bilmiyorduk" dedi.

64 yaşındaki Stephen Binns de çocuklara yapılan tacizi anlattı.

"6 yaşındaydım. Bizi yurt odasında sıraya dizer, hepimizi sırayla döverdi" dedi.

Liverpool John Moores Üniversitesi'nde toplum tarihçisi olan Binns, "Bir de ağlamak çok yanlış birşeymiş gibi ağlayanlarla dalga geçer, onları aşağılardı" diye ekledi.

65 yaşındaki Susan Todd ise "Korkunçtu. Kafamıza o kadar güçlü vuruyordu ki, beyinlerimizin ciddi bir hasara uğramadığına hayret ediyorum" dedi.

71 yaşındaki David McWilliams da McLenan'ın kavga eden iki çocuğun kafalarını birbirlerine vurduğunu anlattı.

Okulun başkanı Susan George, eski öğrencilerinin yaşadıklarına üzüldüğünü ve böyle bir olaya bugün asla tahammül etmeyeceklerini açıkladı.

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