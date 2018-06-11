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Spor

Görme Engelliler Milli Takımı, Tayland'a mağlup oldu

MADRID,(DHA) Görme Engelliler Milli Futbol Takımı, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen IBSA - B1 Dünya Şampiyonası A Grubu'ndaki ikinci maçında Tayland'a 3-0 mağlup oldu

11 Haziran 2018 02:08

MADRID,(DHA)

Görme Engelliler Milli Futbol Takımı, İspanya\'nın başkenti Madrid\'de düzenlenen IBSA - B1 Dünya Şampiyonası A Grubu\'ndaki ikinci maçında Tayland\'a 3-0 mağlup oldu.
Tayland Milli Takımı\'nın gollerini 12, 13 ve 14\'üncü dakikalarda Panyawut Kupan kaydetti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy ve Madrid Büyükelçisi Ömer Önhon\'un takip ettiği karşılaşmanın ardından, Büyükelçi Önhon milli futbolcularla bir süre sohbet etti.
İspanya, Fas ve Tayland ile A Grubu\'nda mücadele eden ve ilk maçında da Fas\'a 2-1 yenilen milli takım, yarın İspanya ile karşılaşacak.

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