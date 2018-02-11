Görme engelliler, judoyla hayata bağlanıyor

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'da görme engellilerin hayata daha sıkı bağlanması için kurulan Görme Engeliler Spor Kulübü bünyesinde 30 genç, judo şampiyonalarına hazırlanıyor.

Görme Engelliler Spor Kulübü bünyesindeki 30 genç, milli judocu olabilmek için gece gündüz çalışıyor. Milli judo hakemi ve judo antrenörü Nurşen Köse\'nin çalıştırdığı gençler, sert bir spor olan judoyla, hayata meydan okuyor. Engelli gençleri şampiyonalara hazırlayan Köse, görme engellilerin birçok sporu yapabileceğini belirterek, birlikte çalışmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Çocuklarla iyi bir iletişim kurduğunu belirten Köse, \"Türkiye Judo Görme Engelliler Şampiyonası\'na hazırlanıyoruz. Sabah akşam antrenman yapıyoruz. Kısa bir süre içinde Türkiye Şampiyonası\'na hazırlandık. Severek yapıyorum, çocuklarla iyi bir iletişim kurdum\" dedi.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Manisa İl Temsilcisi Mehmet Göktaş ise, kendisinin de görme engelli olduğunu ve uzun süredir judo yaptığını söyledi. Gençleri bu spora yönlendirdiklerini dile getiren Göktaş, \"Manisa\'da 7 yaşından 32 yaşına kadar, 30\'un üzerinde judo yapan görme engelli sporcumuz var. Çocuklarımızın içinde dünya 3\'üncüsü olan da var. Hemen hemen hepsinin judoda madalyaları var. Judo çok güzel bir spor. İnsanın kendini ifade etmesini sağlıyor. Manisa\'dan 7 judocumuz uluslararası başarı elde etti, 3 görme engelli gencimiz de milli takımda mücadele ediyor\" diye konuştu.

ÜST ÜSTE 8 YIL ŞAMPİYON OLDU

Kırkağaç Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Bölümü\'nde okuyan görme engelli Faruk Korkmaz (22)ise 2008 yılında judoya başladığını söyledi. Korkmaz, \"İlk yıllarda zorlanıyordum. Sonradan kendimi geliştirdim. İlk gittiğim turnuvada şampiyon olduk. Sonraki yıllarda çalışarak, hocalarımın desteği ile milli takıma seçildim. Dünya Gençlik Oyunları\'na seçildim, orada da yarıştım ve dünya 3\'üncülüğünü kazandım. 8 yıl üst üste Türkiye şampiyonluğu kazandım, 2 kez Türkiye 3\'üncüsü oldum. Judo ile çevrem çok gelişti. Judo yapmasaydım şu anda nerede olurdum, bilmiyorum. Benim için resmen yeni hayat oldu. Birçok arkadaş edindim\" dedi.

JUDO İÇİN 3 SAATLİK YOLDAN GELİYOR

Lise 11\'incisi sınıf öğrencisi Yusuf Gülcan (18) ise komşu il Manisa\'daki spor kulübünün antrenmanlarına katılabilmek için Balıkesir\'den geldiğini söyledi. Gülcan, \"12 yaşında judo yapmaya başladım. 4 birincilik, 2 ikincilik, 2 tane de 3\'üncülük kazandım. Bu yıl ilk kez büyüklerde yarışacağım. Milli takıma seçilmek için çalışıyorum. Cuma günü okuldan çıkıp buraya geliyorum. Antrenmanı yaptıktan sonra da geri dönüyorum\" şeklinde konuştu.

FOTOĞRAFLI