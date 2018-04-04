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Eğitim

Görme engelliler için zeka küpü tasarladılar

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE İsmetpaşa Ortaokulu öğrencileri, görme engellilerin rahatça kullanabileceği, üzerinde kabartmaların olduğu zeka küpü tasarladı

04 Nisan 2018 17:16

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE İsmetpaşa Ortaokulu öğrencileri, görme engellilerin rahatça kullanabileceği, üzerinde kabartmaların olduğu zeka küpü tasarladı.
Düzce İsmetpaşa Ortaokulu öğrencileri, görme engelliler için zeka küpü tasarladı. Teknoloji ve Tasarım öğretmeni Sevgi Aktaş\'ın danışmanlığında öğrenciler, üzerinde kabartmaların bulunduğu zeka küpünü hazırladı. Proje hakkında bilgi veren öğretmen Sevgi Aktaş, \"Zeka küpünde renkleri aynı yüzeye getirerek tüm yüzeylerin tek renk olması sağlanır. Biz de projemizle görme engellilerin yaşadığı engeli aşmak için ayrı kabartmalar vererek zeka küpünü çözme imkanı sağlamış oluyoruz. Bu proje ile öğrencilerin hem görme engellilerin farkında olması, hem de başkaları için karşılıksız bir şeyler üretmenin hazzını duymalarını sağlamış oluyoruz\" dedi.

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