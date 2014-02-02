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Sağlık

Görme engelliler için yeni umut!

İngiltere'de yapılan bir araştırma, 'ölü kişilerden alınan hücrelerin görme engelliler için umut olabileceğini' ortaya koydu

02 Şubat 2014 12:51

İngiltere'de University College London'da (UCL)  araştırma ekibi '‘gözlerini bağışlamış ölü kişilerden alınacak hücrelerin, görme engellilerin görmesini sağlayabileceğine’' inanıyor.

Bir tıp dergisinde yayınlanan araştırma kapsamında, kör fareler üzerinde deneyler yapıldı. Deney sonucunda, '‘insanlardan alınan hücrelerin tamamen kör olan farelere, kısmi de olsa, görme yeteneği kazandırdığı’ ortaya çıktı. Araştırma ekibi, ‘benzer sonuçların insanlarda da elde edilebileceğine inandıklarını'’ belirtti. Daha önce de bağışlanmış korneaların görme kalitesini geliştirmekte kullanıldığı ancak UCL ekibinin, ‘gözün arka kısmındaki bölgeden ‘'Muller glia'’ adı verilen özel bir tür hücreyi çıkarmayı başardıkları’ belirtildi.

Bununla birlikte araştırmacılar, ‘'görme engellilerin yaşam kalitesi iyileşse de yine de görme yeteneklerinin okumalarına yetecek kadar gelişmesinin mümkün olamayacağına’' dikkat çekti. UCL’nnin Oftalmoloji Enstitüsü’nde görevli ekibin, insanlar üzerindeki araştırmalarının üç sene içerisinde başlayacağı belirtildi.
 

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