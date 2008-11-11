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Yaşam

Görme engelliler için yeni proje

Şanlıurfa'da Görme Engelliler Derneği tarafından üyelerine yönelik olarak açılan 'Çorap Örme' kursuna katılan 15 engelli, meslek öğrenerek hayata tutunmaya çal

11 Kasım 2008 02:00

Şanlıurfa'da Görme Engelliler Derneği tarafından  üyelerine yönelik açılan 'Çorap Örme'  kursuna katılan 15 engelli, meslek öğrenerek hayata tutunmaya çalışıyor.

Şanlıurfa'da Görme Engelliler Derneğince üyelerine yönelik açılan ‘’Çorap Örme’’ kursuna katılan 15 engelli, meslek öğrenerek hayata tutunmaya çalışıyor.

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa Görme Engelliler Derneği, bir süre önce üyelerine yönelik Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) katkısıyla “Çorap Örme’’ kursu açtı.

Kamberiye Mahallesindeki dernek binasında oluşturulan atölyede, bir usta öğretici eşliğinde verilen kurslara, biri kadın 15 kişi katılıyor. Kurs süresince bir miktar ücret de verilen katılımcılardan 2 aylık kursun ardından başarılı olanlara sertifika verilecek.

Daha sonra kendi imkânıyla üretim yapmak isteyenlerin dışında, bu imkânı bulamayanlara da dernek bünyesindeki atölyede, üretim yapıp bütçesine katkı sağlayabilme imkânı da sunulacak.

Şanlıurfa Görme Engelliler Derneği Başkanı Fethi Öğe, yaptığı açıklamada, şehirde ilk kez düzenlenen ve 13 Ekimde başlayan kursa 15 kursiyerin devam ettiğini belirtti.

Öğe, “Açtığımız bu kursun ardından üyelerimiz kendi işini kurabilecek duruma gelecek. Bununla imkân sağlandığında engellilerin neler yapabileceğini göstermek istiyoruz. Herkesin bu güzel projeye destek vermesini bekliyoruz.’’

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