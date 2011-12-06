Görme engelliler için 'Telefon Kütüphanesi'

T24 - Türk Telekom, Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji Laboratuvarı (GETEM) işbirliğiyle Telefon Kütüphanesi projesini hayata geçirdi.





Proje, Türk Telekom`un görme engelli müşterilerine yüzlerce sesli kitabı ev telefonları üzerinden ücretsiz olarak dinleme imkânı sunuyor.



Yüzlerce sesli kitabın ücretsiz sunulduğu uygulama, 0 800 219 91 91 numaralı telefon üzerinden hizmet veriyor. Hizmetten faydalanmak isteyenler, görme engelli olduklarına dair bir raporla GETEM`e başvurarak şifre alabiliyor. Kullanıcılar aldıkları şifreyle 200'den fazla sesli kitaba ücretsiz erişebiliyor. Sadece ev telefonları üzerinden faydalanılabilen Telefon Kütüphanesi`nin kullanıcıları; dilediği kitabı seçme, bir sonraki aramada kaldığı yerden devam etme ya da bölümler arasında ileri-geri gidebilme gibi gelişmiş özelliklerden de yararlanabiliyor.



Projenin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü`nde düzenlenen tanıtım toplantısına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Dr. Tayfun Acarer, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kadri Özçaldıran ve Türk Telekom CEO`su K. Gökhan Bozkurt katıldı.



Bakan Şahin, "Bu projeyle pratikle teoriyi birleştirip insan yaşamına dokunulduğunda farklı şeyler yapıldığını gördük. Yapmak istediğimiz tam da buydu." dedi.



Engellilerin istihdam edilmesine de değinen Şahin, "Geldiğimiz noktada 'Özürlüler Yasası' ile devrim yaptık. Şimdi istihdam ile ilgili yeni paket çıkarıyoruz. Siz engellileri istihdam edin, biz devlet olarak masraflarınızın yüzde 50`sini ödeyelim." diye konuştu.



Şahin, engelliler için ayrılan bütçenin 1,2 milyar TL`den 12 milyar liraya çıkarıldığını vurguladı. Bakan Binali Yıldırım ise üniversitelerin sosyal sorumluluk projelerinin arttığına dikkat çekti. Yıldırım, "Okumak özrü sadece engellilere ait değil, görme engelliler için yapılmış olabilir ama bana da uyar" esprisini yaptı. Türk toplumunun yüzde 12'sinin engelli olduğuna işaret eden Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Tayfun Acarer de "Bu rakam hepimizin, engelliler konusunda sorumluluğun önemini gösteriyor." yorumunu yaptı.



Türk Telekom`un, iletişim teknolojilerinin imkânlarından faydalanarak "tüm toplumun hayata katılması için eşit şartlara sahip olması" prensibi ile çalıştığını belirten Türk Telekom CEO'su Gökhan Bozkurt, "Sağladığımız istihdamdan geliştirdiğimiz servis ve ürünlere, sunduğumuz hizmetlerden sosyal sorumluluk projelerine kadar birçok konuda engellilerin topluma eşit koşullarda katılabilmesi için çalışıyoruz. Bu anlayışla engelli müşterilerimizin yaşamına değer katacak birçok uygulamayı hayata geçirdik." dedi.





Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kadri Özçaldıran ise "Üniversitemiz, her alanda olduğu gibi, engellilere daha engelsiz bir ortam sunmakta dünyayla rekabet edebilir durumdadır." şeklinde konuştu.

