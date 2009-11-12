Görme engelliler için süper icat!

50 bin sayfa okuyor

Kitap boyutunda

İşte disleksi mucit

Bu bir kitap, yemek mönüsü veya gazete olabiliyor. Cihaz şu anda sadece İngilizce dilinde çalışıyor. Görme engelliler ve öğrenme bozukluğu (disleksi) olanlar için geliştirilen bu ürün eğitim tarafından da kullanılabilecek.Intel Reader (okuyucu) olarak adlandırılan bu ürün aynı zamanda e-kitap okuyucusu olarak da kullanılabiliyor. Sisteme yüklenen e-kitaplar sesli olarak dinlenebiliyor. Yeni model cihazın satış fiyatı 1.499 dolar olarak açıklandı.5 megapiksel kameraya sahip olana ürün, metni otomatik olarak sese çeviriyor. 4 GB’lık hafıza deposu bulunan ürünü kullanıcı ek kartla 6 GB’a kadar yükseltebiliyor. Yerleşik hafızayla birlikte 50 bin sayfa metin cihazda depolanarak sesli olarak dinlenebiliyor. Şirketin ‘sağlık’ kategorisindeki Ar-Ge çalışmalarının bir ürünü olan Intel Reader için oluşturulan çalışma grubu 5 yıldan bu yana sadece bu cihazla ilgili olarak çalışıyor. Analistler Intel’in Reader adlı ürünün Apple’ın iPhone cihazı gibi geniş kitlelere hitap etmeyeceğini bu yüzden satışlarda büyük patlama yaşanmayacağını belirtiyor.Bunun önemli bir buluş olduğunun altını çizen analistler, şirketin bilançosunda bu üründen doğan büyük artışlar beklemiyor. Bilindiği gibi iPhone, kriz döneminde Apple’ın satışlarının düşmemesini sağladı. Üçüncü çeyrekte 7.4 milyon satan iPhone sayesinde küre yüzde 47 oranında arttı.Boyutları adeta bir kitabı andıran ürünün öne çıkan özellikleri şöyle sıralanıyor:- 4.3 inç LCD ekran- 5MP dijital kamera- 4 GB yerleşik hafıza- Ağırlığı 630 gramYeni geliştirilen cihazın fikir sahibi olan disleksi Ben Foss (36), aynı zamanda teknoloji devi Intel’in araştırmacılarından biri.Kendisinin kitap ve doküman okurken çektiği sıkıntıları gidermek için bu ürün üzerinde çalıştığını söyledi. Foss, fikrin asıl sahibinin ise annesi olduğunu açıkladı.İlkokul döneminde okuldan gelen faksları annesinin okuduğunu, bu yolla sınavlara hazırlandığını belirten Foss, kendisinin teknolojiyle uğraşmasının ardından bu sorunun çözümünü aramaya başladığını anlattı. Geliştirdikleri ilk cihazın dakikada 250 kelime okuduğu bilgisini veren Foss, şimdiki yeni modelin ulaştığı seviyeyi dakikada 120 kelime olarak açıkladı. Foss, şimdi de diğer dillerle ilgili çalışmalara başlandığını bildirdi.