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Kültür-Sanat

Görme engelliler için pornografik kitap

Kitap, 17görme 2adet ısıya duyarlı beyaz, 3 boyutlu plastik sayfalardan oluşuyor

25 Haziran 2016 23:30

Art Sehep internet sitesinden Jonathan Stone’un yayınladığı bir habere göre görme engelliler için pornografik kitap hazırladı. 

Edebiyathaber’in haberine göre, Stone hazırladığı proje ile ilgili “Görme engellilerin de görebilen insanlarla nasıl aynı deneyimlere sahip olduklarını hiç düşündünüz mü? Ben düşünürüm. Bu durumda görme engelliler için bir porno kitabının yayınlandığını öğrendiğimde duyduğum heyecan ve şaşkınlığı tahmin edebilirsiniz” dedi.

Lisa J. Murphy, görme engellilere seksüel heyecan uyandırmanın zorluğunu Tactile Mind: A Book of Nude Photographs for the Blind/Vision Impaired (Dokunmatik Akıl: Görme Engelliler İçin Nü Fotoğraflar) isimli kitabında aşmış. Kitap, 17görme 2adet ısıya duyarlı beyaz, 3 boyutlu plastik sayfalardan oluşuyor. Her bir resmin yanında, Braille alfabesiyle yazılmış açıklayıcı bir metin de bulunuyor.

Ayrıca Murphy, Tactile Atelier Bookmark (Dokunmatik Atölye Ayracı) isimli küçük bir boy seri hazırlamış; hem kitabı hem de bu seriyi internetten temin edebilirsiniz.

 

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