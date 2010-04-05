Görme engelliler için özel ayakkabı

T24- Sakarya Erenler Yunus Çiloğlu Kız Teknik ve Meslek Lisesi öğrencisi Yunus Emre Yıldırım, kızılötesi algılayıcıyla engeli önceden algılayarak sahibine titreşimle haber veren ayakkabı tasarladı. Ayakkabı Saraciye bölümü öğrencisi Yıldırım, engellilere yönelik ayakkabı projesiyle, Milli Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğünce düzenlenen ''Proje Tabanlı Beceri Yarışması''nda moda tasarımı kategorisinde Türkiye birincisi oldu. Ayakkabıyı, ''Görme engelli bir kişinin rahat yürüyebilmesi için en rahat kullanacağı ve yanında taşımak zorunda kalmayacağı, ek yük getirmeyen ne olabilir?'' sorusundan yola çıkarak tasarladığını anlatan Yıldırım, ''Ayakkabıyı 4 haftada tasarladım. Toplam 100 liraya mal oldu. Seri üretimle bu maliyet daha da azalabilir. Bir görme engelliye denettik ve projenin başarılı olduğunu gördük'' diye konuştu.

Ayakkabının sudan etkilenmediğini ve her mevsim giyilebileceğini belirten Yıldırım, ön kısmına takılan kızılötesi algılayıcı sayesinde engelin algılandığını ve ayakkabının tabanındaki titreşim motorunun aktif hale gelmesiyle giyeni uyardığını ifade etti.

Görme engellilerin, bu titreşim sayesinde önündeki en küçük engeli bile önceden fark edebildiğine dikkati çeken Yıldırım, şunları kaydetti: ''Ayakkabının içinde, topuk kısmında gizli bir devre var. Öndeki kızılötesi algılayıcıya bağlı bu devre, 40 santimetre ötedeki bütün engelleri fark edebiliyor. Engeli fark etme uzaklığı istenildiğinde ayarlanabilir. Ben bir adımı düşünerek 40 santimetre yaptım. Ayakkabının önündeki sensör, engeli fark ettiğinde motor aktif hale gelerek titreşim yayıyor ve engelliyi uyarıyor. Arkada bulunan açma kapama düğmesi sayesinde de istenildiğinde kapatılabiliyor. Sistem, ayakkabının tabanının içerisindeki 9 voltluk pille çalışıyor. Pil bittiğinde değiştirilebiliyor. Devreyi silikonlarla kapladığımız için de ıslanmıyor. Ayakkabı, yağmurda ve her tür hava şartlarında giyilebilir.''