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Yaşam

Görme engelliler için otomobil seneye hazır

Virginia Teknoloji Enstitüsü, görme engellilerin kullanabileceği 'akıllı otomobil' prototipini gelecek yıla yetiştirmeye çalışıyor.

03 Temmuz 2010 03:00

T24 - Virginia Teknoloji Enstitüsü, görme engellilerin kullanabileceği 'akıllı otomobil' prototipini gelecek yıla yetiştirmeye çalışıyor.


Virginia Teknoloji Enstitüsü ile Milli Körler Federasyonu, görmeyenlerin direksiyon başına geçmesini sağlayacak teknolojiyle üretilen otomobilin prototipinin 2011'de tamamlanmasının beklendiğini bildirdi.

Otomobilde, yakındaki otomobiller ve objeler hakkında bilgi vererek sürücüye rehberlik eden "görsel olmayan arayüz" adlı bir teknoloji kullanılıyor.

Körler Federasyonu Başkanı Mark Maurer, bu fikre ilk kez 10 yıl önce derneğin araştırma birimini kurduğunda kapıldığını belirterek, "Bazıları benim deli olduğumu düşündü. 'İmkansız bir şey için niye para verelim ki' diye düşündüler. Bazılarıysa bunun çok güzel bir fikir olduğunu söyledi" dedi.

Virginia Teknoloji'nin makine mühendisi Dr. Dennis Hong, bu teknolojinin günün birinde görme engellilerin otomobil kullanmasını sağlamanın dışında, daha güvenli olmaları için konvansiyonel otomobillerde de kullanılabileceğini söyledi.

Ford Escape marka otomobilin modifiye edilmesiyle hazırlanan otomobil, Daytona Uluslararası Sürat Pistinde ocak ayında görücüye çıkacak.


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