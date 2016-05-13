Görme engelliler için devrim gibi buluş

Görme engelliler veya ciddi görme kaybı yaşayanların imdadına yine teknoloji koştu. ABD’de geliştirilen akıllı gözlük OrCam nesneleri tanımlayarak entegre kulaklığı aracılığıyla kullanıcısına sesli bilgi veriyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, gözlüğün yanına yerleştirilen OCR (Optik Karakter Okuma) teknolojisi ile kullanıcının parmağı ile işaret ettiği kelimeleri sesli olarak kulaklığa iletiyor. Cihazın içine önceden yüklenen yüzler sayesinde de kullanıcı önceden bildiği birini gördüğünde tanıyabiliyor. California Üniversitesi’nden araştırmacılar bu yeni teknolojinin görme kaybı yaşayanların hayat kalitesini yükselteceğini belirtti.

Gözlüğü geliştiren ekibin lideri Dr. Mark Mannis, yaşa bağlı makula dejenerasyonun (Sarı Nokta Hastalığı) yaşlılarda körlüğün birincil nedeni olduğunu ve ilerleyen safhalarda tedavisi olmadığını söylerken bu cihazın tedavi imkânı olmayan hastalara bir umut verdiğini vurguladı. Cihazın kullanımının çok kolay olduğunu vurgulayan Mannis, gözlüğün karanlıkta da işlem yapabileceğini belirtti. ABD’de piyasaya sürülen cihazın fiyatı 2 bin 500 ile 3 bin 500 dolar (7.377-10.357 TL) arasında.