Görme engelliler için broşür

T24- Sağlık Bakanlığı, görme engelli çocuklar için Brail (Körler) alfabesiyle sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite ile ilgili broşürler bastırdı. Broşürler, görme engellilerin eğitim gördüğü ilköğretim okullarına dağıtılacak.



Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Seraceddin Çom, sağlıklı beslenmenin, tüm yaşam gruplarındaki bireylerin yaşam kalitelerini etkileyen faktörlerin başında geldiğini söyledi.



Yetersiz ve yanlış beslenmenin kansızlık, aşırı zayıflık ve şişmanlık, vitamin ve mineral eksikliği, guatr, yaygın diş çürüğü, şeker hastalığı, yüksek tansiyon ve kalp-damar hastalıklarına yol açtığına işaret eden Çom, bu nedenle toplumun her kesiminin beslenme konusunda bilinçlendirilmesinin önemli olduğunu bildirdi.



Hızlı büyüme ve gelişmeleri nedeniyle okul çocuklarının pek çok besin ögesine ihtiyaçlarının diğer yaş gruplarındakilere göre daha fazla olduğunu, bu dönemde çocukların doğru beslenme alışkanlıkları kazanması, yeterli ve dengeli beslenmelerinin önem taşıdığını vurgulayan Çom, çocukluk dönemindeki hatalı beslenme alışkanlıklarının büyüme ve gelişme yanında okuldaki performansı da olumsuz etkilediğine işaret etti.



Çom, bu dönemdeki hatalı beslenme uygulamalarının ileride de devam ettiği için kalp hastalığı, yüksek tansiyon ve obezite için de temel risk faktörü oluşturduğuna dikkati çekti. Yaptıkları araştırmalara göre, "ülkede yetersiz beslenmenin ekonomik güçlüklerden ziyade, bilgi eksikliği ve uygulamada yapılan hatalardan kaynaklandığını" ileri süren Çom, şunları kaydetti:



"Ülkemizde görme engellilerin de toplumda yaygın olduğu şekilde beslenme ve sağlık konularında yeterli bilgi sahibi olmadığını ve bunun bu kişilerin sağlık durumunu olumsuz yönde etkilediğini düşünüyoruz. Eğitim herkes gibi görme engelliler için de büyük önem taşıyor. Bu kişilerin kendine yeterli, toplumla kaynaşabilen, üretken ve özgür hale gelmeleri ancak eğitimle mümkün olabilir. Sağlık Bakanlığı olarak 2004’den beri toplumun beslenme ve fiziksel aktivite konusunda bilgilendirilmesine yönelik bir program yürütüyoruz. Bu kapsamda, görme engelliler için de bu projenin hayata geçirilmesine karar verdik."



Bunun ilk adımı olarak, daha önce sağlıklı beslenme davranışının geliştiği önemli bir dönem olan ilköğretim çağındaki çocuklara yönelik bastırılan "İlköğretim Çocukları İçin Sağlıklı Beslenme" kitabı ile orta öğretim kademesindeki öğrenciler için 24 ayrı konuda hazırlanan "Sağlıklı Beslenme ve Fiziksel Aktivite Broşürleri"nin, Görmeyenler Kültür ve Birleşme Derneği ile iş birliği yapılarak Brail alfabesiyle basıldığını bildiren Çom, daha ilerde sesli kitapların da hazırlanacağını belirtti.



Bin 100 adet basılan kitap ve broşürlerin, görme engellilerin eğtim gördüğü ilköğretim okullarına dağıtılacağını bildiren Çom, ihtiyaca göre bu sayının artırılabileceğini söyledi. Çom, "Kitap ve broşürler, görme engelli okul çağı çocukların sağlıklı beslenmenin yanı sıra daha hareketli bir yaşam tarzı benimsemeleri, fiziksel aktivite düzeylerinin artırılması ve bu konuda desteklenmeleri yönünde bilgiler içeriyor" diye konuştu.



Sağlıklı besleniyor muyum?



"İlköğretim Çocukları İçin Sağlıklı Beslenme" kitabı, "Sağlıklı besleniyor muyum?" sorusuna yanıt arayarak başlıyor. Kitapta, ayrıca besinler ve besin ögeleri, besinlerle ilgili bilgiler, öğünler, örnek menüler, ana ve ara öğünler, güvenli besin, enerji dengesi ve yaşa göre büyümenin nasıl olması gerektiği ile ilgili bilgiler içeriyor.



24 broşürlük seriyi kapsayan "Sağlıklı Beslenme Broşürleri" ise "Yeterli ve Dengeli Beslenme", "Besinlerin Satın Alınması", "Besinlerin Hazırlama, Saklama ve Pişirme İlkeleri", "Kahvaltının Önemi", "Sağlık İçin Sağlıklı Süt İçin", "Gebelik ve Beslenme", "Emziklilik Dönemi ve Beslenme", "Bebek Beslenmesi", "Okul Öncesi Çocuklarda Beslenme", "Okul Çocuklarının Beslenmesi", "Ergen ve Beslenme", "Yaşlılık ve Beslenme", "Fiziksel Aktivite ve Sağlık", "Şişmanlık (Obezite)", "Kanser ve Beslenme", "Menapoz, Osteoporoz ve Beslenme", "Kalp-Damar Hastalıklarında Beslenme", "Diyabet ve Beslenme", "Kronik Böbrek Hastalıkları ve Beslenme", "Besin Alerjileri", "Spor ve Beslenme" konuları ile beslenme hakkında sık sorulan sorulara verilen yanıtlardan oluşuyor.