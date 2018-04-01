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Spor

Görme Engelliler Goalball Kadın Milli Takımı, InterCup'ta finale çıktı!

Türkiye - Brezilya: 4 - 3 MALMÖ / DHA Türkiye Görme Engelliler Kadın Goalball Milli Takımı, Malmö InterCup Turnuvası'nın yarı finalinde Brezilya'yı 4 - 3 yenerek finale yükseldi

01 Nisan 2018 14:42

Türkiye - Brezilya: 4 - 3

MALMÖ / DHA

Türkiye Görme Engelliler Kadın Goalball Milli Takımı, Malmö InterCup Turnuvası\'nın yarı finalinde Brezilya\'yı 4 - 3 yenerek finale yükseldi.
İsveç\'in Malmö şehrinde düzenlenen turnuvada Brezilya karşısında finali getiren 4 gol de Sevda Altunoluk\'tan geldi. Yarı finalin diğer maçında ise Rusya, Amerika Birleşik Devletleri\'ni 3-1 mağlup ederek finalde Kadın Goalball Milli Takımımızın rakibi oldu.
Türkiye ile Rusya arasında bugün oynanacak final mücadelesi TSİ 16.00\'da başlayacak.
Bu arada kaptan Sevda Altunoluk, turnuvada oynanan 5 maçta toplam 34 gol kaydederek gol krallığına bir adım daha yaklaştı.

(FOTOĞRAFLI)

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