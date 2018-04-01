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Spor

Görme Engelliler Goalball Kadın Milli Takımı, InterCup'ta adını yarı finale yazdırdı

Milliler; İsveç'i 9-0, Kanada'yı da 10-3 yenerek yarı finalde Brezilya ile eşleşti MALMÖ / DHA Türkiye Görme Engelliler Kadın Goalball Milli Takımı, İsveç'in Malmö şehrinde devam eden Malmö InterCup turnuvasının ikinci gününde oynadığı iki maçı da kazan

01 Nisan 2018 02:01

Milliler; İsveç\'i 9-0, Kanada\'yı da 10-3 yenerek yarı finalde Brezilya ile eşleşti

MALMÖ / DHA

Türkiye Görme Engelliler Kadın Goalball Milli Takımı, İsveç\'in Malmö şehrinde devam eden Malmö InterCup turnuvasının ikinci gününde oynadığı iki maçı da kazanarak yarı finale yükseldi.
3 - 9 Haziran tarihleri arasında İsveç\'te yapılacak olan Kadınlar ve Erkekler Görme Engelliler Goalball Dünya Şampiyonası öncesi hazırlık turnuvası olan Malmö InterCup\'ta mücadele eden Görme Engelliler Kadın Goalball Milli Takımı, oynadığı 4 maçı da toplamda 39 gol atarak kazandı ve yarı finale yükseldi. Turnuvanın ikinci günü sabah oynadığı ilk karşılaşmada Reyhan (3), Neşe (2) ve Kaptan Sevda\'nın (6) golleri ile Kanada\'yı 11-3 yenen ay yıldızlılar, akşam seansında ise İsveç\'i Reyhan, Neşe ve kaptan Sevda\'nın (8) golleriyle 10-3 yenerek yarı finalde Cezayir\'i 8-4 yenen Brezilya ile eşleşti.
Türkiye Görme Engelliler Federasyonu Dış İlişkiler Sorumlusu Eren Yıldırım, \"Milli takım, 2016 Rio Paralimpik Şampiyonluğu\'ndan sonra en güçlü seviyesine ulaştı\" diyerek şunları söyledi:
\'Yyarın finalde karşılaşacağımız Brezilya ile 2016 Paralimpik Oyunları öncesi kamp yapma imkanı bulmuştuk. 2016 yılından sonra ilk kez karşılaşacağımız Brezilya\'yı rahat yeneceğimizi düşünüyorum. İnşallah Brezilya\'yı yeneceğiz ve finalde Amerika-Rusya galibi ile oynayacağız. Ancak bu turnuvanın en büyük favorisi biziz ve buradan şampiyonluk kupasını alıp aynı başarıyı Dünya Şampiyonası\'na taşımak istiyoruz\'\' diye konuştu.
Öte yandan kaptan Sevda oynanan 4 maçta toplam 30 gol atarak en yakın rakibine 16 gol fark attı ve çok büyük bir sürpriz olmazsa turnuvayı gol kralı olarak tamamlayacak.

(FOTOĞRAFLI)

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