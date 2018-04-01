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Spor

Görme Engelliler Goalball Kadın Milli Takımı, InterCup'ta 2'nci oldu

Türkiye - Rusya: 6 - 7 MALMÖ / DHA Türkiye Görme Engelliler Kadın Goalball Milli Takımı, Malmö InterCup'ın finalinde Rusya'ya 7-6 yenilerek turnuvayı 2'nci sırada tamamladı

01 Nisan 2018 20:09

Türkiye - Rusya: 6 - 7

MALMÖ / DHA

Türkiye Görme Engelliler Kadın Goalball Milli Takımı, Malmö InterCup\'ın finalinde Rusya\'ya 7-6 yenilerek turnuvayı 2\'nci sırada tamamladı. Rusya ise bu galibiyetle şampiyonluğa ulaştı.
İsveç\'in Malmö şehrinde düzenlenen turnuvada Türkiye, yarı finalde Brezilya\'yı 4 - 3 yenerek finale çıkmıştı. Finalde de Rusya ile karşılaşan Türkiye, rakibine 7-6 mağlup olarak ikinci oldu.
Rusya karşısında 5 gole imza atan Türkiye Görme Engelliler Kadın Goalball Milli Takımı oyuncusu Sevda Altunoluk, toplamda 39 gole ulaşarak organizasyonu \"gol kralı\" olarak tamamladı.

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