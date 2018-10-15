İSTANBUL, (DHA)- Erasmusdays Avrupa Festivali’nin ikincisi 20 farklı ülkede eş zamanlı etkinliklerle gerçekleşti.Altınbaş Üniversitesi Erasmus+ Kulübü bu etkinlikler kapsamında ‘Erişilebilir Fotoğraf Sergisi’ projesini geliştirdi. Proje kapsamında görme engelliler için fotoğraflar öğrenciler tarafından seslendirildi. Böylece görme engelliler fotoğrafları dinleyebilecekler.

Altınbaş Üniversitesi Erasmus+ Kulübü’nün, Instagram üzerinden #besterasmusmemories etiketiyle düzenlediği fotoğraf yarışması sonuçlandı.Toplam 20 eserin seçildiği yarışma sonrası açılan Erişilebilir Fotoğraf Sergisi’nde görme engelliler için görsellerin altına eklenen QR kodlarla, fotoğrafın tasviri öğrenciler tarafından seslendirildi.

“İNSANLAR BİZE GÜZEL ANLARINI İLETTİ”

Yarışmayı Erasmus tecrübelerinin fotoğraflarla daha iyi aktarabileceklerini düşünerek tasarladıklarını dile getiren Altınbaş Erasmus+ Kulübü Başkanı İlayda Şanda, “Yarışmayı #besterasmusmemories etiketiyle Instagram üzerinden yaptık. Erasmus tecrübesi yaşayan pek çok kişiyle iletişime geçerek, onların Erasmus’a dair en güzel anlarını, duygularını en içten ve güzel anlatan kısa metinlerle bize iletmelerini istedik.” dedi.

Amaçlarının sadece bir fotoğraf sergisi açmak olmadığını bunun yanında bir farkındalık yaratmak istediklerini kaydeden İlayda Şanda sözlerine şöyle devam etti:

“Erasmus engel tanımayan bir oluşum. Çeşitli engelleri olan insanlar da katılabiliyor. Biz de istedik ki görme engelliler fotoğraflarımızı göremese de dinleyebilsinler. Bu noktada teknolojiden faydalanıp QR kod kullanalım dedik. Kulüpteki arkadaşlarımızla birlikte metinleri yazdık ve seslendirdik. Kuru metinler yazmak istemedik. O fotoğraflara baktığımızda ne hissediyorsak karşı tarafa da bu heyecanı ve duyguyu geçirelim istedik. Fotoğraf uçurum ya da deniz kenarındaysa, rüzgarlı bir anda çekilmişse, rengarenk çiçekler varsa göremeyen kişilere de bunları hissettirmek istedik. Sonuçta yerli-yabancı katılımcıların fotoğraflarından seçtiklerimiz ile sergimizi açtık.”

“ERASMUS İÇİMİZDEKİ GÜCÜ ORTAYA ÇIKARIYOR”

Gelecek sene sivil toplum kuruluşlarıyla da harekete geçerek daha geniş kitlelere ulaşmak istediklerini söyleyen Şanda, “Erasmus’u en kısa ve net şekilde ‘kişisel gelişim’ olarak ifade edebilirim. İçinizde daha önce farketmediğiniz gücü ve kapasiteyi ortaya çıkarıyor. Şu yaşlarda başımıza gelebilecek en güzel şey; tüm öğrencilere tavsiye ediyorum” dedi.

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