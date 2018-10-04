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Spor

Görme Engelliler Federasyonu ile Japon belediye kamp protokolü imzaladı

ANKARA (DHA) - Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu ile Japonya'nın Honjo Belediyesi arasında kamp protokolü imzalandı

04 Ekim 2018 21:25

ANKARA (DHA) - Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu ile Japonya\'nın Honjo Belediyesi arasında kamp protokolü imzalandı.
Federasyonun Ankara\'daki Türk - Japon Vakfı\'nda organize ettiği törene, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, Honjo Belediye Başkanı Shinge Yoshida ve Waseda Üniversitesi İcra Direktörü Isao Muraoka katıldı.
Türk - Japon dostluğunun imzalanan bu protokolle daha da pekiştiğini dile getiren Sayyıdan, \"İş birliğimiz artarak devam edecektir\" dedi. Görme Engelliler Milli Futbol Takımı\'nın 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları öncesi Honjo kentinde kampa gireceğini vurgulayan Sayyıdan, diğer branşlarda da kamp yapmak için anlaştıklarını dile getirdi. Sayyıdan, Görme Engeliler Milli Futbol Takımı\'nın 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları\'ndan da başarılı bir sonuçla döneceğine emin olduğunu sözlerine ekledi.
Konuşmaların ardından protokol imzalandı ve karşılıklı hediyeler takdim edildi.

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