-GÖRME ENGELLİLER DE İNTERNETTE SÖRF YAPACAK ANKARA (A.A) - 15.02.2011 - Görme engellilerin interneti etkin bir şekilde kullanmasının önündeki engeller ekran okuyucu yazılım programıyla ortadan kalkacak. Yazılım programı sayesinde görme engellilerin mesleki beceri edinme konusundaki engellerin azaltılması amaçlanıyor. AB'nin ''Hayat Boyu Öğrenme Programı'' tarafından finanse edilen ''DICOMP Transfer Projesi''nin koordinatörü Celal İnal, görme engellilerin çoğunun interneti etkin bir şekilde kullanamadığı için mesleki beceri edinmede sıkıntı yaşadıklarını anlattı. Bu nedenle görme engellilerin internet kullanımını, gören biri kadar iyi duruma getirmeyi amaçlayan bir yazılım geliştirmeye çalıştıklarını söyleyen İnal, şu ana kadar görme engellilerin bu tür sorunları çeşitli ücretli programlarla çözdüklerini hatırlattı. İnal, açık yazılımlı olarak geliştirilen programın daha önce 5 Avrupa ülkesinde ''DICOMP-S Transfer'' adıyla uygulandığını belirtti. İnal, ''Şimdi, zenginleştirilerek ve yeni ülkeler eklenerek uygulanıyor. Türkiye de bu ülkelerden biri'' dedi. Bazı Türkçe karakterler konusunda sıkıntı yaşandığını ve onu aşmaya çalıştıklarını aktaran İnal, programın üzerinde biraz daha çalışılması gerektiğini vurguladı. Programın ihtiyaçtan yola çıkarak tasarlandığını söyleyen İnal, ''Bütün aranan nitelikler bir programda olamayabiliyor ama bu program mevcut olanların en iyisi olacak'' diye konuştu. Bu programı kullanmak için ortalama bir bilgisayar kullanıcısı olmanın yeterli olduğunun altını çizen İnal, programın internetten indirilerek kullanılabileceğini dile getirdi. -DICOMP TRANSFER PROJESİ NEDİR?- Bir e-öğrenme projesi olan ''DICOMP Transfer''in ekran okuma yazılımı aracılığıyla, görme engellilerin iş edinmesi ve toplumsal yaşama katılımı amaçlanıyor. Projeyle İspanya, Yunanistan, Türkiye, Polonya ve Bulgaristan gibi yeni hedef ülkelere herhangi bir ücret ödemeye gerek kalmayan bir yazılım uyarlanacak. Paket, ekran okuma yazılımı, konuşmayı yerel dile uyarlama, ders eğitim programı ve web sayfalarını incelemek amacıyla kullanılan ve görme engellilerin karşılaştığı pek çok sorunu web ortamında çözmede ve kullanıcıları yönlendirmede yardımcı bir program olan ''Webbie''nin geniş kapsamlı kullanıcı belgelerini içeriyor. Eylül 2011'de tamamlanması öngörülen projeyle, hedef ülkedeki görme engellilerin e-posta ve word uygulamaları ile web uygulamalarına erişme ihtiyacını çözmeyi amaçlayan ücretsiz yardımcı ekran okuyucu yazılım programı oluşturulacak. Projenin yazılım aşaması tamamlandığında, okunarak sunulan bilgilerin içeriklerinin uygun dillere sesli çıktılar haline getirilmesi sağlanmış olacak. Kullanıcı kılavuzu da elektronik veya sesli biçimde düzenlenecek.