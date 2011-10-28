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Yaşam

Görme engelliler daha güvenle yürüyecek ANKARA (A.A)

28 Ekim 2011 14:12

-Görme engelliler daha güvenle yürüyecek ANKARA (A.A) - 28.10.2011 - Türk Standartları Enstitüsü (TSE) görme engellilerin genel kullanım alanlarında daha rahat ve güvenli bir şekilde yürüyebilmeleri için yeni bir standart geliştiriyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesindeki Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ''Ulaşılabilirlik Stratejisi ve Eylem Planı'' çerçevesinde görme engelli vatandaşlar için dünyada da yeni uygulama alanı bulmaya başlayan ''hissedilebilir yüzeyler'' konusunu gündeme getirdi. Bu konuda Ankara ve İstanbul'da düzenlenen iki çalıştayda temel ihtiyaçlar belirlenerek bir standart hazırlanmasına karar verildi. Alınan karar gereği, görme engelliler için şehir içi yollar ve kapalı alanların genel kullanım mahallerini kapsayan bu yüzeyler daha çok belediyeler tarafından uygulanacak olduğundan çalıştaylarda belediyelerin de görüşleri alındı. İstanbul Belediyesi tarafından örnek uygulama alanları oluşturularak deneysel çalışmalar yapılırken, bu çalışmalara Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen bu çalışmalara TSE yetkililerinin yanı sıra belediyeler, ilgili bakanlıklar, sivil toplum kuruluşlarından da yetkililer katıldı. -Görme engelliler için emniyet yolları- Özellikle kamunun kullanımına açık alanlarda tehlikeleri ve yönleri algılamakta zorluk çeken görme engellilerin, kullandıkları yolu beyaz bastonla ve ayak tabanıyla algılamasına olanak tanıyan hissedilebilir yüzeyler, temelde ''takip izi'' denilen çubuk kabartılardan ve ''uyarıcı yüzey'' denilen kubbeciklerden oluşuyor. Uygulamada, görme engelliler kaldırım veya benzer alanlarda yaklaşık 30-50 santimetrelik karolarla oluşturulan yürüme alanlarındaki emniyet yollarını kullanacak. Emniyet şeridi işlevini görecek bu yollar, engelli vatandaşları yön değişimleri ve tehlike alanları konusunda uyaracak.

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