Görme engelli Caner, 'El sanatları' bölümü ile hayaline kavuştu

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Üniversitesi Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü öğrencisi doğuştan görme engelli Caner Mutlu (28), hayali olan bölümde öğrenim gördüğünü belirterek, \"Benimle aynı kaderi paylaşanlara umut olmak istiyorum\" dedi.

​Kayseri\'de doğuştan görme engelli Caner Mutlu (28), girdiği üniversite sınavında Kayseri Üniversitesi Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü\'nü kazandı. Görme engelli bir insanın özel yetenek isteyen bu bölümde öğrenim görebileceğini herkese göstermenin gururunu yaşadığını ifade eden Mutlu, \"El sanatları bölümünü kazanarak, hayattan umudumuzu kesmediğimizi, yeteneklerimizin farkına vardığımızı herkese göstermek istedim. Benimle aynı kaderi paylaşanlara umut olmak istiyorum\" dedi.

El sanatları bölümünde öğrenim görmenin çocukluk hayali olduğunu belirten Mutlu, \"Görme engelli olarak el sanatları bölümünü, isteyerek yazdım. Okul tarihinde de el sanatları bölümünde okuyan ilk görme engelli öğrenciyim. Bu bölümü yazmanın haklı gururunu yaşıyorum. Diğer arkadaşlarıma mesaj vermek istedim. Onlarla aynı ortamda, onlar gibi zaman geçirmek çok keyifli, aynı zamanda güzel bir olay\" diye konuştu.

\'PARMAKLA HİSSEDİLEN HER ŞEYİ YAPMAMIZ MÜMKÜN\'

Çevresinden gördüğü tepkilere de değinen Caner Mutlu, \"Arkadaşlarınızla kaynaşmak çok önemli, ilk geldiğimde gözüm korkmuştu. Ama, arkadaşlarım ve hocalarımın yardımıyla her şey çok güzel oldu. Kendini ifade edebilmek de çok önemli\" dedi.

Ortaokul yıllarında aldığı \'İş eğitimi\' dersi ile el sanatlarına ilgi duyduğunu da kaydeden Caner Mutlu, \"Ortaokulda iş eğitimi dersi olurdu. Oyun hamuru ile uğraşırdık. Oradan bir yeteneğim vardı. Yeteneğimin farkına vardım ve devam ettirip daha çok dokuma üzerine çalışmak istiyorum. Ayrı bir merakım var. Hem kabartma, hem de dokuma üzerinde çalışmalar yaparak kendimi geliştirmek istiyorum. Parmaklarla hissedilen her şeyi yapmamız mümkün. İlk yıllarda teorik eğitim alıyoruz. İkinci dönem dokuma dersi açılacak. Dokuma alanında ilerleyip sergi açmak istiyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'ı malum durumumdan dolayı hiç görmedim ama onun hayranıyım. Onun portresini dokuyarak hediye etmek istiyorum\" ifadelerine yer verdi.

\'HAYATA KÜSERSENİZ, HAYAT SİZİ YENER\'

Hayatla barışık bir insan olduğunu da sözlerine ekleyen Caner Mutlu, \"Görme engelli arkadaşlarımız bazı bölümleri tercih etmekte korkuyorlar, bunu çok iyi biliyorum. Onlara korkmamalarını söylemek istiyorum. Hayata küsmesinler, azmetsinler. Hayata küserseniz, hayat sizi yener. Kendinizle barışık olun\" diye konuştu.

