Görme engelli yaşlı adamı dövüp gasp ettiler

İstanbul Fatih'te görme engelli yaşlı bir adam, iki gaspçının saldırısına uğradı. Yaşlı adamı darp eden saldırganlar adamın cebindeki parayı alarak kaçtı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, saldırganları yakaladı.

Yavuz Sinan Mahallesi Yavuz Sinan Camii Sokak'ta, dün saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda, tedavi amacıyla Ankara'dan İstanbul'a geldiği öğrenilen Osman Bilgin, kendisine kalacak yer temin edeceklerini söyleyen kişilerce gasp edildi.

Hastanede tanıştıkları Bilgin'i bir eve götürüp bir süre burada tutan şüpheliler, gecenin ilerleyen saatlerinde başka bir adrese geçecekleri bahanesiyle Bilgin'i evden çıkarttı.

Ara sokaklarda bir süre birlikte yürüyen şüpheliler, Bilgin'den cebindeki paraları kendilerine vermelerini istedi. Bilgin'in itirazı üzerine şüpheliler, görme engelli şahsı itip yere düşürdükten sonra darp etmeye başladı.

Saldırganlar, Bilgin'in cebinden 170 lirayı aldıktan sonra kayıplara karıştı. Bilgin'in feryatları üzerine mahalle sakinleri yardıma koştu.

Polis ekiplerinin incelemelerinde ise olayın bölgedeki bir iş yeri güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildiği belirlendi.

Kamera kayıtlarındaki kişilerin çeşitli suçlardan poliste kayıtları ve aranması bulunan Nevzat I. (28) ile Yadikar S. (33) olduğunu belirlendi.

Küçükpazar'da oturdukları belirlenen şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Gözlerini trafik kazasında kaybetmiş

Konya'nın Çumra ilçesinde 4 yıl önce geçirdiği trafik kazasında gözlerini kaybettiği öğrenilen Osman Bilgin'in gasp edilme anı bölgedeki güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, bir süre Bilgin ile birlikte yürüyen kişilerin daha sonra Bilgin'i tartaklamaya başladığı, itip yere düşürdükleri, yumruklayıp cebinden zorla para almaları, Bilgin'in bastonuyla karşılık vermeye çalışması, mahalle sakinlerinin Bilgin'in yardımına koşma ve gaspçıların kaçma anları yer aldı.

'Çamurların içerisinde sürüklediler'

Cebindeki parayı gasp eden kişiler tarafından yerde sürüklendiğini aktaran Osman Bilgin, "Çapa'da tanıştığım kişiler bana; 'Küçükpazar'a gidelim. Orada ucuz otel var' dediler. Beni Küçükpazar'a götürdüler. Birkaç otele baktık yer bulamadılar. Sonra bir baktım ki benim ceplerimi kurcalıyorlar. Beni sokak arasına götürdüler. Bana, 'Hadi paraları ver' dediler. Ben dedim ki '170 lira param var', 'Yok' dediler, 'Sende çok para var.' Ben 'Yok' desem de inandıramadım. Sonrasında beni yere attılar. Çamurların içerisinde sürüklediler. Her tarafım çamur içerisinde kaldı. Ben de imdat diye bağırdım" dedi.

Başka insanların da kendi durumuna düşmemesi için şikayetçi olduğunu belirten Bilgin, "Polisler bana, 'Şikayetçi misin?' diye sordu. Ben şimdi şikayetçi olmazsam başkasına da yaparlar dedim ve şikayetçi oldum. Benim tek isteğim paramı versinler ben gideceğim. Beni Ankara'ya gönderin ben başka bir şey istemiyorum" şeklinde konuştu.

Küçükpazar'da yakalandıktan sonra ifadeleri alınmak üzere Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne getirilen şüphelilerin, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.