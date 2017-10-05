Görme Engelli topçulara Bursaspor desteği

Enver Fatih TIKIR/BURSA,(DHA) - GRUBUNDA ipi göğüsleyen Erkekler Türkiye Şampiyonu Bursa Altı Nokta Görme Engelliler Derneği Futbol Takımı ile Bursalı iş adamları, Kükürtlü Lions Kulübü\'nün ev sahipliğinde, bir halısahada düzenlenen organizasyonda maç yaptı. Organizasyona katılan Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, takıma her türlü desteği sunacaklarını söyledi.

3\'üncü Lig B1/B2 grubunda şampiyon olan Bursa Altı Nokta Görme Engelliler Derneği Futbol Takımı, Kükürtlü Lions Kulübü tarafından düzenlenen organizasyonda Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, takım kaptanı Pablo Batalla ile genç oyuncu Furkan Soyalp ile buluştu. Görme engelli topçular, takımlarına destek sağlayan işadamları ile maç yaptı. Maç öncesi Paul Le Guen, oyunun kurallarına ilişkin görme engelli oyunculardan bilgi alırken, Pablo Batalla ile genç oyuncu Furkan Soyalp, gözlerini bandajla kapatarak görme engelli oyuncularla içerisinde zil bulunan topla paslaşmaya çalıştı. Organizasyona katılan Bursaspor’un eski kaptanlarından Ömer Erdoğan ise, “Maalesef böyle bir takımı davet alınca öğrenebildik, Bursa’da böyle bir takımın birinci ligde mücadele ettiğini. Daha önce de gidip izlemek isterdik. Renklerini değiştirmeleri gerekiyor. Yeşil-beyaz giymeleri bence daha güzel olur. Bu tür organizasyonlarda bizlerin olması onların arkalarında birilerinin destek olduğu anlamına geliyor\" dedi.

Organizasyonu düzenleyen Kükürtlü Lions Kulübü Başkanı Ceren Durgut da görme engellilerle ilgili olmaya çalışan bir kulüp olduklarını belirterek, “Farkındalık oluşturmak için ekim ayı çok önemli. Biz Kükürtlü Lions olarak böyle bir maç düzenleyerek dikkatleri bu alana çekmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz\" diye konuştu.

BAŞLAMA VURUŞU LE GUEN\'DEN

Organizasyonda maçın başlama vuruşunu gerçekleştiren Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen ise, tüm destekleri ile görme engelli takımın yanlarında olacaklarını söyledi. Le Guen, \"Şehrimizde böyle bir takım varken tüm desteğimizi onlara yöneltmeliyiz. Onların yanlarında olduğumuzu gösterebilmek adına da bu akşam gerçekten çok güzel bir fırsat oldu” şeklinde konuştu.

FURKAN SOYALP: \"BURADA OLMAK BİR GURUR\"

Genç oyuncu Furkan Soyalp de yaptığı açıklamada, bir ailenin parçası olduklarına dikkat çekerek, \"Bugün burada olmak bizim için bir gurur. Bu arkadaşlarımız bize şikayet etmemiz gerektiğini bir kez daha gösteriyor\" dedi.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Organizasyondan detaylar,

Katılımcılardan ve engelli oyunvulardan detaylar,

Müsabakadan görüntüler,

Paul Le Guen, Furkan Soyalp, Ceren Durgut, Pablo Batalla açıklamaları