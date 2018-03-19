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Spor

Görme engelli sporcu Aslı Adalı, Avrupa rekoru kırdı

DUBAİ / DHA Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Dünya Para Atletizm Grand Prix'de mücadele eden görme engelli milli sporcu Aslı Adalı, Avrupa rekoru kırdı

19 Mart 2018 15:25

DUBAİ / DHA

Birleşik Arap Emirlikleri\'nde düzenlenen Dünya Para Atletizm Grand Prix\'de mücadele eden görme engelli milli sporcu Aslı Adalı, Avrupa rekoru kırdı.
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu\'ndan yapılan açıklamaya göre, Dubai\'deki organizasyonda milliler, 4 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalya elde etti.
T13 sınıfında mücadele eden milli sporcu Aslı Adalı ise 800 metrede elde ettiği 2.29.26\'lık derecesiyle Avrupa rekoru kırma başarısı gösterdi. Para Atletizm Grand Prix\'de milli sporcuların elde ettiği dereceler şöyle:
ALTIN MADALYA:
Erkekler 400 metre: Oğuz Akbulut (51.23)
Erkekler 800 metre: Oğuz Akbulut (2.00.10)
Erkekler bin 500 metre: Oğuz Akbulut (4.14.47)
Erkekler 200 metre: Hakan Çıra (24.00)
GÜMÜŞ MADALYA:
Kadınlar 400 metre: Aslı Adalı (1.04.11)
Erkekler 400 metre: Hakan Çıra (53.05)
Erkekler bin 500 metre: Hüseyin Kaçar (4.16.59)
Kadınlar disk atma: Büşra Nur Tırıklı (25.42)
BRONZ MADALYA:
Kadınlar 800 metre: Aslı Adalı (2.29.26)
Kadınlar bin 500 metre: Aslı Adalı (5.09.37)
Kadınlar 400 metre: Öznur Alumur (1.04.80)
Erkekler 100 metre: Hakan Çıra (12.15)
 

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