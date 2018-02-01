Görme engelli satranç sporcuları ilki başarmak istiyor

Tolga YILDIRIM / ANTALYA,(DHA) - ANTALYA\'da düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Satranç Şampiyonası\'nda yaklaşık 500 sporcu madalya kazanma hedefiyle mücadele ediyor. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, \"Ağustosta Polonya\'da düzenlenecek Görme Engelliler Satranç Dünya Şampiyonası\'na 5 sporcu ile katılıp, ilk madalyamızı kazanmayı hedefliyoruz\" dedi.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Antalya\'da düzenlenen Türkiye Satranç Şampiyonası başladı. Kundu oteller bölgesinde gerçekleştirilen şampiyonaya 500 sporcu katıldı. Kadın ve erkeklerde farklı kategoride düzenlenen şampiyona 3 Şubat Cumartesi sona erecek.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, sporcuların yanı sıra aileleri, antrenör ve kulüp temsilcileriyle yaklaşık 100 kişinin organizasyona dahil olduğunu anlattı. Şampiyonanın katılım sayısı bakımından en fazla sporcunun yer aldığı organizasyonlardan biri olduğunu aktaran Sayyıdan, satrancın görme engelli sporcuların zihin gelişimi ve sosyalleşmesi açısından önemini vurguladı.

\"HENÜZ ULUSLARARASI BAŞARI YOK\"

Türkiye şampiyonasında sporcuların centilmence madalya kazanmak için mücadele ettiğini aktaran Hasan Sayyıdan, derece elde eden sporculardan oluşacak milli takımın Ağustos\'ta Polonya\'da yapılacak dünya şampiyonasına katılacağını söyledi. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu\'nun satranç ve yüzme branşında Uluslararası alanda henüz başarı kazanamadığını aktaran Hasan Sayyıdan, \"Federasyonumuz 8 branşta faaliyet gösteriyor. Bu güne kadar yüzme ve satrançta Uluslararası alanda madalya alamadık. 2018 ve 2020 aralığında bu iki alanda da madalya almak istiyoruz. Uluslararası alanda federasyonumuzun önemini vurgulamak istiyoruz. Polonya\'da düzenlenecek Görme Engelliler Satranç Dünya Şampiyonası\'na 5 sporcu ile katılıp, madalya kazanmayı hedefliyoruz. Dünya şampiyonasında ilk madalyamızı kazanmak istiyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Satranç oynayan sporculardan görüntü

-Hasan Sayyıdan\'ın açıklamaları

-Satranç şampiyonasından detay görüntü

(FOTOĞRAFLI)